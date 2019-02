La columna de opinión de The New York Times emula los videos generados de forma automática por la red social para celebrar cumpleaños, aunque en esta ocasión apunta a los problemas que enfrenta la compañía al celebrar 15 años

El diario estadounidense The New York Times imitó una de las herramientas de Facebook para llamar la atención de la red social y compartió un nostálgico video de cumpleaños que pone en relieve sus errores.

El video emula las producciones que genera de forma automática Facebook para los usuarios de la red social. En este caso, la producción de The New York Times dura algo menos de dos minutos y felicita a Mark Zuckerberg por convertir a Facebook en un mastodonte en línea y haberse hecho rico en el proceso, pero destaca sobre todo sus problemas con la privacidad, la piratería, los discursos de odio, la violencia y otros.

"¡Felicidades, Facebook! 15 años hoy, y menuda montaña rusa", se lee en el mensaje destacado en la página de opinión del diario y en Twitter, con el estilo de los videos de la red social.

"Hemos creado un video de aniversario amistoso a Mark Zuckerberg para celebrar el día", agrega.

El video consiguió unas 375.000 visitas y fue compartido en Twitter más de 3.000 veces pocas horas después de haber sido tuiteado.

Incluye una serie de mensajes que se van sucediendo en los que se puede leer: "Parece que has proporcionado datos de tus usuarios", o "bueno, por lo menos no lo has hecho demasiado mal", al aludir a sus ganancias netas de 55.000 millones de dólares.

Zuckerberg dijo el lunes que ve a Facebook como una fuerza mayoritariamente "positiva" para la sociedad, a pesar de los escándalos que rodean a la red social.

Aunque su empresa se enfrenta a una ola de críticas por denuncias de manipulación, desinformación, abuso y otros males sociales, Zuckerberg dijo que sería un error "enfatizar demasiado en los impactos negativos" de las redes sociales y de Internet .

El cofundador y director ejecutivo de la compañía reconoció que necesita hacer más para restablecer la confianza y sacar a la luz la desinformación y el abuso, y el lunes repitió su promesa de gastar más "en seguridad".

Sus declaraciones llegan 15 años después de que él y sus compañeros de la Universidad de Harvard fundaran lo que fue conocido como Thefacebook.com (álbum de caras) y empezaran la misión, según el propio Zuckerberg, de "conectar al mundo".

Agencia AFP