Aaron Greenspan fue compañero de Mark Zuckerberg en Harvard. "Éramos amigos", cuenta al recordar la época universitaria

Hace ya 15 años que Mark Zuckerberg fundó Facebook , la red social más influyente del mundo.

Por aquel entonces, Zuckeberg tenía 19 y vivía en la residencia de estudiantes de la Universidad de Harvard. Fue allí donde lanzó la primera versión de Facebook, "una web sencilla para ponernos en contacto con lo que verdaderamente importa: las personas", explica en su post más reciente.

Aaron Greenspan lo conoció durante aquella época universitaria. Estudiaban juntos en Harvard.

Convertido en empresario tecnológico -es el presidente y CEO de Think Computer - Greenspan es ahora un crítico vocal de Facebook. Su última acusación vio la luz a finales de enero: un informe de 75 páginas en el que asegura que la mitad de las cuentas de la red social son falsas.

Facebook lo niega rotundamente: "Es inequívocamente falso", se lee en un comunicado de la red.

Pero Greenspan insiste. Y asegura que Mark, su amigo de la universidad, le traicionó.

De amigos a rivales

Esta foto de Mark Zuckerberg es de 2004, el año en que lanzó Facebook

"Mark y yo nos hicimos amigos cuando estudiábamos en Harvard", le cuenta Greenspan a BBC Mundo.

"Él era una de las pocas personas del campus a quien le interesaba la tecnología y los negocios, algo bastante extraño en Harvard por aquel entonces".

"Nos conocimos en una cena el 8 de enero de 2004", recuerda. "Él me pareció un poco raro, pero nos llevamos bien. Estuvimos un tiempo en contacto. Después él me dijo que me consideraba su amigo".

Greenspan se distanció de Zuckerberg por el mismo motivo que le unió a él: crear una red social.

"¡Qué ironía! Mark, que ha definido la amistad para prácticamente toda una generación, ni siquiera sabe lo que significa esa palabra", dice Greenspan.

"Yo creé mi propio Facebook, 'The Facebook' en 2003. Mark me copió varias cosas y las puso en su Facebook [que también se llamaba 'The Facebook']. Por un corto periodo de tiempo, desde febrero de 2004 hasta mayo o junio de 2005, hubo dos 'facebooks' gestionados por estudiantes de Harvard", asegura el ingeniero informático.

El de Greenspan se trataba de un sistema originalmente llamado houseSYSTEM para entrar en contacto con otros estudiantes universitarios y volcar la vida social universitaria en el plano digital.

"La idea de crear un portal de estudiantes integrado que tuviera una biografía, un calendario de eventos, álbumes de fotos, grupos... fue mía", señala Greenspan, quien dice que envió un email a los estudiantes de Harvard anunciando su plataforma cuatro meses antes de que Zuckerberg lanzara la suya.

Mark Zuckerberg creó Facebook junto a Dustin Moscovitz (a la izda. en la imagen) y tres amigos más. Greenspan siente que le traicionó

Él considera que Zuckerberg le traicionó y le "usó para su beneficio".

"Subestimé su capacidad de actuar de manera tan interesada. Yo todavía pensaba entonces que Mark era mi amigo, porque él así me lo dijo. Estaba molesto con él a nivel personal, pero no era capaz de comprender realmente lo que hizo ni por qué", declara.

"No me di cuenta de que era una persona totalmente interesada hasta mucho más tarde. Y debería haberlo hecho antes".

"Muchos, muchos años han pasado desde entonces. Ya no tengo ninguna ilusión de que Mark siga siendo mi amigo. Y ahora veo a Mark de la misma manera que lo ve mucha gente: como a una persona a la que no conozco bien, como alguien que tiene un impacto enorme sobre la vida de mucha gente. Y yo diría que ese impacto ahora es, en gran medida, negativo".

Greenspan llegó a un acuerdo confidencial con Zuckerberg en 2009, cuando el CEO de la red social trató de registrar la palabra "facebook" como marca.

Pero la disputa no terminó ahí.

Las cuentas falsas

Greenspan dice que es técnicamente "imposible" acabar con el problema de las cuentas falsas

En el informe que publicó el pasado 24 de enero, Greenspan cuenta que Facebook es "la mayor estafa de la historia" y que la mitad de sus usuarios son falsos.

Greenspan dice que la red social nunca quiso reconocer el alcance del problema de cuentas falsas que salió a la luz con el escándalo de Cambridge Analytica y las elecciones estadounidenses de 2016. También asegura que, en teoría, ese problema no tiene solución.

"Facebook es tan grande y el equipo, en proporción, es tan pequeño, que no saben qué está pasando", le dice a BBC Mundo.

"Crearon una estructura en la que, desde una perspectiva informática, no es posible hacer lo que aseguran que se puede hacer", asegura.

"Ellos dicen que pueden distinguir entre una cuenta real y una falsa. En algunos casos es posible. Si, por ejemplo, es muy obvio. Pero si alguien dice que su nombre es José Pérez, ¿cómo saber realmente que es él?".

"El Test de Turing, que fue desarrollado por Alan Turing, establece que, básicamente, para que una computadora pueda ser inteligente tiene que ser capaz de distinguir entre un humano y una máquina", argumenta Greenspan.

Este año puede ser especialmente complicado para Facebook

"Y el asunto se complica porque habría que determinar si esa entidad es un humano y, además, decir de qué humano se trata. No creo que Facebook pueda hacer eso. Y no creo que jamás vaya a ser capaz de hacerlo".

Greenspan dice que Zuckerberg mentía cuando dijo ante el Congreso de Estados Unidos que resolverá esa cuestión gracias a la inteligencia artificial.

"No es verdad... y él sabe que no es verdad", explica entre risas.

Y asegura que él le advirtió a Zuckerberg mucho antes sobre esto, en 2005.

"Mark sabía de ese problema desde entonces. Yo se lo dije por escrito y tuvimos una conversación porque un amigo de un amigo tenía un problema relacionado con esa cuestión. Mark lo negó y dijo que estábamos exagerando las cosas".

"Él lo sabía y sabía exactamente lo que podía pasar. Y ese hecho es importante. Pero él nunca lo reconoció".

Greenspan cree que Zuckerberg no solo debería dimitir, sino también ser procesado por los daños que está causando su red social.

Los defensores de Zuckerberg se han manifestando en Internet asegurando que Greenspan ataca a Zuckerberg porque tiene resentimiento

"Mucha gente ha subestimado lo lejos que podía llegar Zuckerberg para conseguir más poder. Yo también lo hice, fue mi error. Pero creo que él siempre fue así. No tiene empatía por la gente. Es capaz de saltarse leyes, romper promesas y arruinar relaciones para seguir avanzando", señala.

Los defensores de Zuckerberg se han manifestando en Quora y en otros sitios web asegurando que Greenspan ataca a Zuckerberg porque tiene resentimiento hacia él.

Otros le llaman oportunista por atacar al fundador de Facebook en un momento especialmente delicado.

"El contexto de mi relación con Mark es importante y entiendo por qué lo cuestionan", responde Greenspan.

"Muchos dicen que estoy amargado, que me muero de envidia, que estoy celoso... y muchas cosas más, pero llevo 15 años diciendo lo mismo. Lo que ocurre es antes que me ignoraban y pensaban que estaba loco. Ahora resulta que no es así", afirma.

"Además, esto va más allá de mi historia personal con Zuckerberg y más allá de Facebook. Es un síntoma de lo que ocurre cuando a la gente no se le exigen responsabilidades sobre las cosas. Si Mark hubiera tenido que rendir cuentas en la universidad, no habríamos llegado hasta aquí".