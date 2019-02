Google Chrome ahora te podrá avisar si tu contraseña es segura

Con un agregado oficial, el navegador de Internet podrá verificar si la clave utilizada es segura

6 de febrero de 2019 • 00:20

Para evitar el uso de contraseñas afectadas en un hackeo, Google acaba de presentar Password Checkup, un agregado para el navegador Chrome que permite verificar si el usuario está utilizando una clave expuesta en un ataque informático. La compañía de Internet señala que hace una verificación con más de 4000 millones de passwords y nombres de usuario, y si hay alguna coincidencia emite una notificación para que se realice el cambio.

Para utilizar Password Checkup se debe instalar la extensión para el navegador Chrome disponible en goo.gl/t25VAS. Google chequeará los datos ingresados a sus servidores y chequeará si la combinación de usuario y contraseña coinciden con los datos afectados en diferentes brechas de seguridad y ataques informáticos.

A su vez, Google asegura que la información que recibe está encriptada y que no tiene forma de ver los datos del usuario. A su vez, el aviso de alerta se genera de forma local. El servicio Password Checkup de Google no es nuevo, y es algo que el administrador de claves 1Password ya lo ofrece en su propuesta, integrado con la base de datos de Have I Been Pwned, el sitio que registra todas las contraseñas robadas en ataques informáticos.

Esta iniciativa de Google se suma a muchas de las recomendaciones que se realizan sobre el uso de contraseñas, que deben ser robustas (no se tienen que repetir ni se tienen que usar combinaciones fáciles de descubrir) y que se pueden gestionar con administradores de claves. A su vez, el uso del sistema de autenticación de dos pasos es un recurso fundamental para asegurar aún más el acceso a un servicio on line.