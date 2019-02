La actriz se cruzó en Twitter con un usuario y le dedicó una catarata de mensajes llenos de indignación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 5 de febrero de 2019 • 23:18

Si hay algo que no puede reprochársele a Juana Viale es su falta de frontalidad. Pero, esta vez, el receptor de una de sus respuestas filosas no fue un periodista de espectáculos ni un paparazzi. Esta vez la nieta de Mirtha Legrand estalló en las redes contra un usuario que dio su opinión sobre uno de los temas más dolorosos de su familia: la muerte de su tío, Daniel Tinayre, ocurrida en 1999.

"El hijo de Mirtha Legrand era gay. Ella lo echó y desheredó cuando se enteró, y al tiempo murió. Ella salió a decir que amaba a su hijo. ¿Qué? ¿Eso es amor? Lo desheredaste y ocultaste por años sólo porque era gay. Yo no puedo admirar a una persona así. Es una m...", opinó su seguidor.

Entonces, al ver ese mensaje, Juana le dedicó una seguidilla de tuits. En el primero, expresó: "Disculpame, mi nombre es Juana Viale, nieta de Rosa Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand. Mi pregunta, reteniendo mi impulso, es la siguiente: ¿De dónde sacás esos estamentos? ¿Con qué verdad hablás? ¿Estás repitiendo algo que te contó alguien? ¿Algo que escuchaste?".

Luego, expresó: "Me abruma saber que existen seres tan poco humanos como vos. Me entristece entender que el ser resuelve sus incomodidades, desintegrando a un ser, en este caso a una madre. Que apuntala en nombre de 'la sensibilidad y humanidad' sin saber, que se siente superior emocionalmente. Que da veredictos sobre vidas que no conoció".

"Lamento tu poca humanidad. Apoyo mi mano en tu corazón, y te deseo que alguien te ame de verdad. Y así podrás pedir perdón porque sentirás el puro amor, que claramente no sabés, aún, siquiera pronunciarlo", culminó.