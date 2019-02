Soledad Silveyra se fue de un móvil y dejó a Moria Casán hablando sola

La actriz y la exvedette protagonizaron un nuevo round de su interminable duelo mediático

Soledad Silveyra es la protagonista femenina de la obra Cartas de amor, que se presenta en la ciudad de Mar del Plata. Por eso, para hablar de su presente laboral, la experimentada actriz concedió una entrevista a Intrusos. Claro que, con el correr de la charla, los temas se fueron diversificando y en un momento dado, se vio obligada a hablar, otra vez, sobre su complicada relación con Moria Casán .

La actriz y la exvedette fueron compañeras durante tres años en ShowMatch, donde se desempeñaron como jurados del "Bailando por un sueño" (junto a Marcelo Polino, Ángel de Brito y Nacha Guevara primero, y luego junto a Pampita Ardohain), y no se habrían llevado muy bien. Así lo dejaron claro las dos en repetidas oportunidades. La última en referirse al tema fue Casán, quien en su cuenta de Twitter escribió: " Algo me queda claro. Sos mala actriz. Nunca te creí nada. Mové tus zonas oscuras en el psicólogo y dejá de j... con Nacha Guevara y conmigo. Hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada".

"Las palabras de Moria me molestaron, me hicieron daño y me parecieron excesivas en lo que respecta a mí como actriz. Pero lo superé y traté de que entendiera que somos grandes, que es importante que estemos bien y que seamos ejemplo", explicó Silveyra este martes.

Luego, la protagonista de Campeones contó que su excompañera le envió una regalo a la boletería del teatro: un libro de La Cenicienta y un tetrabrick, en obvia alusión a las bromas que en su momento le hacía en el piso de ShowMatch Marcelo Tinelli sobre su gusto por el alcohol, Pero esta vez, el gesto de Casán no le causó gracia. "Su regalo me cayó mal porque no es verdad. No se puede estar bien si uno toma tanto alcohol, es evidente. Me parece quedarse en el pasado. Todo lo que no es verdad, molesta a cualquiera" expresó.

"Es verdad que en su momento yo colaboré con ese personaje y ahora me la tengo que bancar. Me equivoqué de estrategia", concedió después.

"Hoy, no me llevo mal ni con Moria ni con Nacha", aseguró. El problema es que la entrevista se extendió y llegó el momento de darle el pase al siguiente programa, Incorrectas, que tiene como conductora, justamente, a Casán. En broma, entonces, Silveyra amagó con abandonar el móvil y la ex de Luis Badalá observó: "Mirá como se va, como una rata de los barcos".

Cuando Solita volvió a sentarse, se saludaron. "Cómo te va, Soledad Silveyra, gran actriz de la Argentina, ganadora de todos los premios?", la chicaneó Moria. Y aunque siguieron un par de minutos, Silveyra terminó huyendo del móvil con la excusa de que tenía otra entrevista.