5 de febrero de 2019

El gobernador santafesino Miguel Lifschitz estuvo en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ , donde se refirió a las elecciones presidenciales de este año. En un principio Lifschitz se diferenció de la diputada Victoria Donda al recalcar que no está de acuerdo con la creación de un frente antioficialista que abarque a toda la oposición posible en la campaña hacia octubre. Luego, se refirió a la figura de Sergio Massa como no viable en la candidatura a presidente.

"Son todos bienvenidos a formar parte de un gran frente de unidad", había dicho Donda. Consultado sobre ello, el gobernador dijo: "No comparto esa opinión de Victoria, aunque coincido con ella en muchas cosas. Pero no comparto esa posición de plantear un frente anti Cambiemos o anti Macri que debiera incluir a todo el espectro político incluida Cristina Kirchner y el kirchnerismo".

De esa manera, sostuvo que la intención es crear una alternativa superadora al kirchnerismo y a Cambiemos. "Esto no quiere decir tachar o ponerle un límite a personas determinadas pero sí construir proyectos alternativos. Esto excluye al kirchnerismo y al Pro duro porque son distintos proyectos", agregó.

Miguel Lifschitz: "No veo a Massa como una alternativa viable"

Luego se refirió al rol de Massa en una interna que defina al candidato a presidente del partido Alternativa Federal. "Yo creo que esa no es una alternativa que vea posible o viable porque creo que Massa representa hoy a un sector del peronismo. Ni siquiera a todo el peronismo, sino al peronismo federal", expresó. También se refirió así sobre Juan Manuel Urtubey. Señaló que tanto a él como a Massa los respeta y que mantiene un diálogo con ambos, pero que son figuras políticas que tienen una "representación acotada".

"Quien encarne la propuesta tiene que ser una figura que simbolice ese espacio de unidad amplio que abarque distintos sectores. Obviamente no puede ser Massa y tal vez no pueda ser yo o Ricardo Alfonsín tampoco porque cualquiera de nosotros tenemos una pertenencia muy clara, muy definida", continuó. "Tenemos demasiados candidatos a presidente y no tenemos ningún proyecto", finalizó.