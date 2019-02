Messi con Suárez; la Pulga estuvo en la práctica de ayer y según los medios catalanes, hoy será titular Crédito: Barcelona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019 • 07:53

Lionel Messi aparece en la lista de convocados que Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, dio ayer para el partido de este miércoles ante Real Madrid, correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey. La Pulga recibió un golpe el pasado fin de semana jugando contra Valencia en el muslo y su presencia en el equipo titular es una incógnita.

Ayer se entrenó con sus compañeros y despejó algunas dudas. Y siguiendo con la información que dieron durante el transcurso del día los diarios catalanes, Messi será titular. Es más, según trascendió en Madrid, los futbolistas dirigidos por Santiago Solari quieren que esté presente.

Pero Valverde no lo confirmó en el equipo. "No soy partidario de arriesgar con tantos partidos por delante, ni con Messi ni con nadie. Si mañana se acabara la Liga sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano y en un partido como el de mañana no se puede ir con el freno de mano", señaló en la conferencia de prensa que dio ayer el entrenador de Barcelona.

Messi con Suárez; la Pulga estuvo en la práctica de ayer y según los medios catalanes, hoy será titular Fuente: AFP

Según marcan los medios catalanes, el rosarino será titular junto a Coutinho y Luis Suárez en ataque. Con este panorama, Barcelona formaría con Ter-Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suárez y Coutinho. En caso de que la Pulga comience en el banco de suplentes, quien lo reemplazará será Carles Aleñá. Con apenas 21 años tiene sólo un puñado de partidos en Barcelona, apenas 19, con dos goles.

Real Madrid, el equipo de Santiago Solari, jugará con Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

Una camiseta especial para Lionel Messi

¿Cambiará su número?¿No llevará la número 10 en su espalda? Nada de eso. Para el partido de esta tarde ante Real Madrid (comienza a las 17 de la Argentina, DirecTV) la Pulga y todos los jugadores del conjunto catalán llevarán su apellido escrito en chino, ya que ayer se celebró el Año Nuevo. También conocida como la Fiesta de la Primavera, esta festividad tradicional es la más importante del año en el calendario chino, que este 2019 conmemora el Año del Cerdo.

La camiseta especial que usará Messi esta tarde

Para volver a ver, los 50 goles de Messi en la Copa del Rey

El capitán de la selección argentina viene de marcarle a Sevilla en la clasificación de Barcelona para la semifinal de Copa del Rey que comenzará este miércoles. Con esa conquista llegó a los 50 tantos en el torneo español, todo un récord.

A lo largo de estos años anotó goles emblemáticos. Dentro de estos 50 está el que le hizo a Getafe en 2007, aquel que tanto se comparó con el que Diego Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial 1986, por la carrera que la Pulga hizo en la cancha.

Los 50 que hizo en la Copa del Rey