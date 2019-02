"Que nadie lo dude", declaró Adán Chávez sobre la posibilidad de enfrentarse con EE.UU. Crédito: Twitter

CARACAS.- El hermano mayor de Hugo Chávez es el más nuevo defensor de Nicolás Maduro. En medio de la crisis luego de la asunción del segundo mandato del bolivariano, las denuncias de elecciones fraudulentas y la jura del opositor Juan Guaidó como presidente, Adán Chávez dijo estar dispuesto a "tomar" los fusiles para defender a Venezuela.

"Estamos preparados, dispuestos y dispuestas (...) para enfrentar en el terreno que sea necesario los intentos del imperio y sus aliados de invadirnos, de desatar una guerra en nuestro territorio, si tenemos que tomar los fusiles, los tomaremos, que nadie lo dude", dijo Adán Chávez, exministro del gobierno de su fallecido hermano. "No es lo que queremos", aclaró.

Adán Chávez, integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (creada por Maduro luego de perder el Parlamento en manos de la oposición), se expresó así en línea con sus aliados. Como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, quien advirtió estar dispuesto a defender su "patria".

"Esto es un territorio que se respeta (...) cualquier unidad militar que intente penetrar a nuestro territorio será repelida y nuestro territorio será defendido por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no tengamos dudas de eso", aseguró Cabello de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo.

El también jefe de la Constituyente le habló a Guaidó y le dijo que no olvidase que el chavismo cuenta con la Fuerza Armada. "Mire señor Guaidó: usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. No sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros de una cuarta de dónde está usted (...) no tiene la más mínima idea de lo que eso significa", indicó. "Una cosa es llamar al diablo y otro verlo venir de allá contoneándose", agregó.

Cabello además afirmó que la "dirigencia" opositora sigue "engañando" a sus seguidores, haciéndoles creer que "ahora sí" van a lograr la salida de Maduro. A través de Twitter, citó las fechas en las cuales, según él, los antichavistas, sin éxito, le hicieron creer a los venezolanos las oportunidades en las cuales se concretaría el cese de la revolución de corte socialista. "La dirigencia opositora engañando a su gente: 5ENE, 10ENE, 11ENE, 23ENE, 2FEB, 4FEB, ahora sí cae, ayuda humanitaria, es la hora del quiebre, viene el apoyo internacional, se fue Diosdado, Maduro abandonó el país, la verdad clara como la luna llena: Nosotros Venceremos!", publicó el dirigente.

Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, asumió como encargado las funciones del Ejecutivo desde el pasado 23 de enero, hasta que se logre el "cese de la usurpación" de Maduro en la presidencia, "un gobierno de transición y elecciones libres", según argumentó.

Tras hacerlo, recibió el reconocimiento de inmediato de Estados Unidos y varios países latinoamericanos, a los que días después se sumaron otros 19 de la Unión Europea.

Venezuela está sumergida en una dura crisis política, social y económica, con escasez aguda de todo tipo, -especialmente de alimentos y medicinas-, y una espiral inflacionaria que pulveriza el poder adquisitivo de la población. La inflación, según el Fondo Monetario Internacional, cerrará este año en 10.000.000%.

Ayer, Guaidó redobló su presión por el ingreso de ayuda humanitaria, desafiando a Maduro que la considera el inicio de una intervención militar de Estados Unidos y aprobó la estrategia de atención a la "emergencia humanitaria", con centros de acopio en Colombia y en Brasil como "primeras acciones".

Maduro por su parte fue tajante: "Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor".

Estados Unidos, que no descarta una acción armada en Venezuela, ofreció una ayuda inicial de 20 millones de dólares, Canadá 40 millones y la Unión Europea aprobó 7,5 millones. "Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir. El primer aporte es para esa población más vulnerable", aseguró Guaidó.

