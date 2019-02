Jennifer Lawrence se comprometió con el galerista Cooke Maroney

La actriz tiene planes de boda Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019 • 10:33

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney decidieron comprometerse tras casi un año de relación, según confirmó a revista People el representante de la actriz. Si bien no hay fecha de casamiento, sí hay anillo y planes de llevarlo adelante.

La pareja fue vista en un restaurante en Nueva York donde Jennifer lucía una piedra gigante. "Parecía que estaban celebrando y la gente alrededor hablaba de eso. El anillo era muy llamativo. Estaban sentados en una esquina, ella tenía puesto un vestido negro muy lindo", aseguró una fuente a medios estadounidenses.

La ganadora del Oscar -por El lado luminoso de la vida- y el galerista se conocieron a través de la mejor amiga de Jen, Laura Simpson. La noticia del romance se conoció en junio pasado cuando los tórtolos fueron vistos y captados por los flashes cenando en un restaurante neoyorquino. Luego no solo no se escondieron más sino que el especialista en arte acompañó a su chica al estreno de La favorita en el festival de cine de Nueva York, donde estaba también la ex pareja de la actriz, el director Darren Aronofski.

A los 28 años y tras algunas historias de amor fallidas -además de Darren, Jen tuvo un largo noviazgo con Nicholas Hoult y un breve romance con el cantante de Coldplay, Chris Martin-. la actriz parece haber encontrado su verdadero amor.

Maroney tiene bajo perfil: estudió Historia del Arte en la Universidad de Nueva York y ahora es el director de la galería Gladstone 64, ubicada en el Upper East Side. Entre los artistas con los que ha trabajado se encuentran: el escultor británico Anish Kapoor, el suizo Ugo Rondinone, el realizador de vídeos Matthew Barney (pareja de la artista Björk) y el pintor Carroll Dunham (padre de Lena Dunham).

Antes, el joven oriundo de Vermont, de familia granjera, había estado vinculado con Gagosian, otra de las más reputadas galerías.