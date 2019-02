El homenaje en la Legislatura a Débora Pérez Volpin - Fuente: TN 09:03

6 de febrero de 2019 • 11:23

A un año de la muerte de la periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Débora Pérez Volpin , la Legislatura Porteña le rindió homenaje esta mañana con el descubrimiento de una placa en su honor.

Francisco Quintana, vicepresidente primero de la Legislatura, fue el primero en hablar. "Teníamos la intención de descubrir una placa en la sala de prensa. La enorme convocatoria nos llevó a mudarnos al salón Montevideo. Siento que muchos de nosotros nos quedamos con las ganas de poder conocerla más y disfrutarla más. Quienes la conocen nos hablan de su compromiso, energía, fuerza, de su sensibilidad. Tenía mucho para aportarles a la Ciudad de Buenos Aires y a cada uno de nosotros. Lo que nos queda es honrar ese recuerdo... y en nombre de todos los legisladores y legisladoras de la Ciudad hacer un pedido enfático de justicia... Lo más importante es decirle a Quique (Sacco) y a cada uno de ellos es que esta legislatura va a estar permanentemente abierta y a disposición de todos, sobre todo en el reclamo de justicia".

Luego de Quintana fue el turno de la diputada de Evolución (bloque que integraba Pérez Volpin), María Inés Gorbea. Tras ella y visiblemente emocionado, habló el diputado nacional Martín Lousteau."Hace un añio que falta Débora, su integridad su convicción su intelifgencia, su sensibilidad, sonrisa, buen humor, sobre todo su amor. Hace un año que Débora le falta a Agustín, a Luna, Martita, Quique, Marcelo, hermanos, amigos, colegas, familiares... un año que falta de esta Legislatura. Hubo un montón de debates donde Débora debía haber estado... Poner la placa en la sala de periodistas de esta Legislatura es para homenajear su memoria, pero no recordarla. Aninguno de nosotros nos hace falta ...La placa también sirve para todos aquellos que especulan con que la cosas se olviden. Ninguno de nosotros va a hacerlo. Justicia por Débora".

El último en tomar el micrófono fue el periodista Enrique Sacco, pareja de Pérez Volpin, quien señaló: "Las gracias de hoy son para la Legislatura, para Fran Quintana e Inés... nos pone muy felices que Débora que recién empezaba su carrera en la pólítica haya podido establecer una buena relación con todos los legisladores. Le quiero afgradecer a Martín y sus palabras.... cuando nos pasan situaciones como estas deberíamos revisar un poco más cómo son nuestros afectos y decir las cosas más lindas posibles... desde la tranquilidad espiritual podemos seguir adelante, los buenos recuerdos y lo que construimos nos dan fuerzas... gracias a los remolones que no paran de apoyar, de dar su cariño. este homenaje es el más indicado, aquí se unen sus pasiones, el periodismo... soy una persona de prensa y medios, el periodismo muy castigado, con nosotros ha tenido un respeto enorme, un compromiso absoluto para conocer la verdad... sin la presencia, el compromiso y la capacidad profesional de los periodistas esto hubierta sido más difícil... y la sociedad misma, porque conmocionó a todos. No sólo la están agasajando en la sala de prensa sino en el lugar de su últoma actividad... El tremendo reconocimiento de la opinión pública habla a las claras de lo que ha sido Débora... la elegí como compañera de vida, de ruta, aquí estamos, me da mucha felicidad que esté Martita, la mamá, Luna, Martín que está online porque está de viaje, lo mismo que Sol, la hermana; Alejandro, Sergio, Marcelo el papá de los chicos... eso que hemos sido como familia lo construyó ella. lL que hacemos es mantenernos en equipo para beneficio de los chicos. No tengo dudas que habrá justicia. Mi tranquilidad es que esto se va a resolver como corresponde. Nosotros ya sabemos la verdad. Para tranquilidad de la familia, cerrar esto y empezar un nuevo camiño, necesitamos el formalismo de un juicio, por eso reclamamos por la fecha del juicio correspondiente. Muchísimas gracias por este homenaje a Débora".