YouTube pide disculpas por Rewind 2018, el video más odiado en Internet

Susan Wojcicki, CEO de la compañía, reconoció que la producción fue un error y prometió que el anuario de 2019 será mejor

En el cierre de 2018 YouTube presentó un video conocido como 2018 Rewind, un anuario que buscaba mostrar a los protagonistas y hechos destacados de la plataforma durante todo el año. Sin embargo, la producción fue rechazada por no reflejar el espíritu de los creadores de contenidos y la audiencia.

"Hubo un record que no nos propusimos con el video con mayor cantidad de "no me gusta" de Internet. Incluso en casa mis hijos me dijeron que el anuario 2018 Rewind era vergonzoso ( cringey)", dijo Susan Wojcicki, CEO de YouTube en un comunicado publicado en el blog oficial de creadores. "Este video no refleja los mejores momentos del año ni muestra el YouTube que ustedes conocen. Esperamos hacer un mejor video anuario en 2019", dijo la ejecutiva.

La reacción fue tal que en una semana acumuló más de 15 millones de dislikes (no me gusta) y alcanzó el ranking de los videos más odiados de YouTube al desplazar a Baby de Justin Bieber, un videoclip publicado en 2010, y de It's Everyday Bro, de Jake Paul, subido al sitio en 2017. Se cree que el descontento está en la falta de inclusión de algunas estrellas de la plataforma como Logan Paul y PewDiePie, relegados de YouTube por sus polémicas y criticadas producciones.

"El problema con Rewind 2018 es muy simple: nunca estuvo tan clara la distancia entre lo que espera la comunidad y lo que YouTube quiere mostrar", dijo Marques Brownlee, el productor conocido por sus reseñas tecnológicas en el canal de YouTube que participó del video con más dislikes en la historia de la plataforma.

Al momento, Rewind 2018 contabiliza más de 15 millones de no me gusta, por delante de Baby de Justin Bieber, que tiene 10 millones de dislikes.