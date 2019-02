Gianni Infantino será el unico candidato en las elecciones de FIFA Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019 • 12:07

Gianni Infantino no tendrá rivales políticos para competir en las próximas elecciones por la presidencia de la FIFA. Tomó el mando del máximo organismo del fútbol el 26 de febrero de 2016, cuando sucedió al Suizo Joseph Blatter, tras salir a la luz pública un mayúsculo escándalo de corrupción de la entidad. Y ahora, el italiano tiene el camino allanado rumbo a su segundo mandato.

¿Por qué no se recibió otra candidatura para los comicios de junio próximo? El único que mostró interés fue el suizo Ramón Vega, exjugador del Tottenham, Grasshopper, Tottenham, Cagliari, Watford y Celtic, que tuvo la intención de presentarse a la elección, pero no pudo conseguir el apoyo de cinco de las 211 federaciones miembros de la FIFA para postularse. Su intento quedó en la nada, más allá de su intención de darle un "carácter más democrático" a la FIFA.

Por lo tanto, el italiano se aseguró un segundo mandato frente al organismo que regula el fútbol, según informó la Federación Internacional. La elección tendrá lugar el próximo 5 de junio en París, con ocasión de un congreso que precederá al inicio del Mundial femenino organizado en Francia.

El opositor del proyecto de Infantino

El presidente de la UEFA, Alexsander Ceferin, será reelegido el jueves al frente de la entidad europea, para la que es también el único candidato. Si bien vive la misma situación política respecto de Infantino, se opone al proyecto de reelección del italiano al frente del organismo. Ceferin decidió liberarse rápidamente del presidente de la FIFA al sospechar que se podría convertir en "su marioneta", según confían, pero inicialmente trabajó para su elección allá por 2016.

Aleksander Ceferin será reelegido en la UEFA Fuente: AFP

¿Qué hizo Infantino durante su gestión?

Una de sus primeras medidas fue aumentar de 32 a 48 del número de selecciones participantes en el Mundial: se pondrá en práctica a partir de la Copa del Mundo de 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, lanzó la idea de contar con 48 países en la cita de 2022 en qatar, sobre lo que se tomará una decisión en marzo a partir de las conclusiones de un estudio de fiabilidad.

El antiguo brazo derecho de Platini en la UEFA, involucrado en una investigación por sus relaciones privilegiadas con un fiscal de su región de origen, defendió también el controvertido proyecto de un Mundial de Clubes ampliado de 7 a 24 equipos desde 2021.

En minoría frente a Infantino y "bajo la influencia política de los grandes clubes, cuya influencia económica crece", según un observador, el esloveno tendrá cuatro años más para seguir marcando su impronta. "Por ahora, no estoy en absoluto interesado por la presidencia de la FIFA. Pero si me pregunta si pensaré lo mismo dentro de 4, 8 o 10 años, no puedo decir ni sí ni no", dijo en una oportunidad Ceferin.