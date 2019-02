David Ibbotson, el piloto que finalmente guió la nave que se hundió en el Canal de la Mancha

PARIS - Para hacer toda la luz sobre la muerte de Emiliano Sala, la justicia tendrá la ardua tarea de desmontar el milhojas de misterios, contradicciones y mentiras que comenzaron a acumularse en el mismo momento en que su avión desapareció en el Canal de La Mancha, durante la noche del 21 de enero.

Desde ese trágico momento, el primero de esos interrogantes ha sido por qué a los comandos del Piper Malibu en el que viajaba el futbolista hacia Cardiff se hallaba esa noche David Ibbotson -que parece haber carecido de las calificaciones necesarias-, en vez del experimentado piloto David Henderson.

El agente de Sala de dudosa reputación, William McKay, y su hijo Mark afirman tener la explicación a ese misterio. En realidad, todo se debería a la pérdida de una tarjeta de crédito.

Ambos hombres, que desempeñaron un papel fundamental en la transferencia de Sala al club de Cardiff, reconocen que fueron ellos quienes propusieron al atacante del FC Nantes "hacer el viaje en la avioneta privada, mucho más rápido que un vuelo comercial". También contactaron a David Henderson para hacer el trayecto. Pero éste, por una razón aún desconocida, habría propuesto el trabajo a Ibbotson.

"¿Tenés ganas de pasar un fin de semana en Nantes", le dijo. El 19 de enero por la mañana, Ibbotson pasó a buscar a Sala por el aeropuerto de Cardiff y ambos volaron hacia Nantes.

David Henderson fue quien pagó los gastos del otro piloto, David Ibbotson

A partir de ahí una increíble confusión habría complicado todo. Según Willian MacKay, Ibbotson perdió su tarjeta de crédito antes de partir de Cardiff. Emiliano Sala se ocupó entonces de hacer la reserva del hotel del piloto, un establecimiento situado en Champs d'Avaux, cerca del aeropuerto Nantes-Atlantique, donde Ibbotson pasó dos noches. MacKay agrega que la habitación terminó siendo pagada, desde Inglaterra, por David Henderson.

Henderson también habría abonado con su propia tarjeta bancaria desde Retford los gastos del Piper Malibu, como también las tasas aeroportuarias en Nantes. A juicio de los MacKay, esto explicaría la confusión y resolvería el primer enigma del accidente.

"Como era la tarjeta de crédito de Henderson, todo el mundo creyó que era él quien debía pilotear el avión", afirma William MacKay. De comprobarse su veracidad, ¿el embrollo será acaso suficiente para la justicia? Si así fuera, el argumento podría dejar fuera de culpa y cargo tanto a los MacKay como a David Henderson.

William MacKay, el representante de Sala que prefirió que Emiiano Sala tomara un vuelo privado

"Naturalmente, solo con respecto a ese punto preciso de la investigación", advierte un abogado desde su estudio de Nantes. En efecto, la investigación deberá explicar además por qué Ibbotson decidió viajar de noche, sin autorización para volar por instrumental; cuál era el estado del aparato y, sobre todo, qué sucedió exactamente esa trágica noche.

Por el momento, la teoría de la formación de hielo en el aparato es privilegiada por los expertos

"El Piper Malibu es un avión que conozco bien por haberlo volado. Es muy sensible al congelamiento. Es decir que una acumulación de hielo puede detener el motor o aumentar el peso que transporta el aparato. Aunque no tenga caja negra, la cabina de pilotaje nos dará la explicación. Allí se podrán ver los botones que fueron accionados o no. Sobre todo, si el piloto intentó poner en marcha los sistemas anti-hielo", afirma el piloto y consultor en aviación francés, Gérard Feldzer.

La avioneta en la que viajaban Ibbotson y Sala y que requirió varios días de búsqueda