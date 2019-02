Victoria Abril, una de las protagonistas de Días de navidad, la miniserie con la que Netflix redobla la apuesta por la ficción española Fuente: Archivo

Si funciona no lo cambies y si es un éxito intentá reproducirlo. Esa parece ser la consigna que está siguiendo Netflix desde que dio, sin buscarlo, con La casa de papel y su suceso global. Desde que la ficción de Álex Pina se transformó, según cifras de la plataforma, en el contenido de habla no inglesa más visto en su historia, el gigante de streaming avanzó para no sólo asegurarse la exclusividad y coproducción de la tercera temporada de la serie sino para intentar repetir la fórmula del éxito. Así, primero anunció que España sería su central de producción de contenido para toda Europa y se asoció con Pina -que además les producirá Sky Rojo- y ahora presentó cinco nuevas series españolas que podrían seguir el camino de La casa de papel y Elite, que aunque no alcanzó el nivel de fenómeno del policial, sí ayudó a ampliar el espectro generacional de la tendencia y demostrar su diversidad. Un camino que profundizarán las nuevas ficciones que se estrenarán el año próximo.

Angela Molina, la actriz formará parte de Días de navidad, una miniserie repleta de estrellas españolas que se verá por Netflix Fuente: Archivo

Días de Navidad. Se trata del proyecto de más alto perfil de todos los anunciados por Netflix gracias a su creador, Pau Freixas, responsable de la exitosa serie Pulseras rojas que tuvo su remake en la TV norteamericana producida por la compañia de Steven Spielberg -ya fue cancelada- y su elenco estelar. Se trata de una miniserie de tres episodios que sigue la vida de cuatro hermanas a través de sus encuentros en navidad. En el primer episodio, las protagonistas serán nenas de entre 11 y 17 años; el segundo transcurrirá 20 años después y el tercero saltará 30 años para verlas convertidas en abuelas. Para ese segmento Freixas convocó a un seleccionado de estrellas del cine y la TV española: Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué. Las grabaciones de la serie comienzan la semana que viene y podría ser una de las primeras novedades en llegar a la plataforma a fines de este año o principios del próximo.

El vecino. Creada por Nacho Vigalondo, director y guionista de Colossal, notable película protagonizada por Anne Hathaway, esta comedia basada en la novela gráfica del mismo título cuenta la historia de un hombre común (Quim Gutiérrez) que al tiempo que lidia con su trabajo y vida amorosa recibe superpoderes de un extraterrestre.

El desorden que dejas. Adaptada del bestseller homónimo escrito por Carlos Montero quién hizo la adaptación para la TV, la está centrada en Raquel, una joven profesora de literatura que se muda junto a su marido al pueblo natal de él en Galicia y consigue un trabajo en una escuela secundaria dónde se topa con una misteriosa muerte y más secretos de los que esperaba del tranquilo lugar.

Memorias de Idhún. Serie de animación basada en la trilogía literaria de fantasía escritas por Laura Gallego. Un fenómeno de ventas en España al tiempo de su publicación en 2004, la trilogía sobre un mundo mágico regido por la astrología y dominado por el poderoso Ashran el Nigromante estuvo cerca de ser adaptada al cine en varias oportunidades pero su autora se negó a autorizar el traspaso. Hasta ahora. Gallego, junto a Andrés Carrión serán los encargados de escribir los guiones de la serie animada.

Valeria. Una comedia dramática sobre la vida de una escritora en crisis y sus tres mejores amigas. Otra adaptación literaria, en este caso de la serie de novelas conocida como Saga Valeria, la serie parece ser la respuesta ibérica a Sex and the City. Es que no sólo coinciden la profesión de la protagonista-aunque en este caso Carrie/Valeria está casada-, sino también algunas de las características de los personajes secundarios. Al menos en la saga literaria Lola, una de las amigas, es descripta como una experta en sexo y Nerea, otra integrante del cuarteto, como una "doña perfecta". ¿Samantha y Charlotte pero en castellano? Habrá que esperar hasta el año que viene para confirmarlo.