Las charlas en Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en Telefe, pueden pasar de las risas hasta la tristeza en muy pocos minutos. Es que la conductora sabe cómo llegar al corazón de sus entrevistados y más aún cuando se trata de amigos que hizo en el medio. Tal es el caso de Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Las exmodelos que acapararon las pasarelas en los 70 y 80 y luego se lucieron como conductoras en la televisión, hoy disfrutan del reconocimiento por su trayectoria en la pantalla chica y se destacan como panelistas.

Tras una divertida charla con Verónica, llegó una inesperada revelación de parte de Evelyn Scheidl, quien reconoció que no puede todavía superar la muerte de su marido, Fernando Diez, ocurrida en 2010. "Sigo enamorada", dijo luego de afirmar que no le interesa tener una relación con otro hombre. "Hace nueve años que no tengo sexo. El dolor por la muerte de mi marido fue insoportable. Insoportable", admitió.

Scheidl, que estuvo casada con Fernando Diez 37 años y tuvo con él cinco hijos, ya había hablado de lo mucho que le costó afrontar su muerte. "Lo extraño todos los días de mi vida. Estoy al aire y pasan situaciones o noticias que me hacen recordarlo, pero no me puedo poner a llorar en cámara. Al contrario, es como que me llega su mensaje, lo tengo metido en mis entrañas", dijo en una entrevista con LA NACION hace pocos meses. "Tuve un matrimonio maravilloso, fue un padre adorable. Era una persona amorosa", recordó en ese momento.

Fernando Diez era un exitoso empresario, dueño de la famosa casa Botticelli, una de las zapaterías más exclusivas de Buenos Aires. Había regresado de un viaje cuando la muerte lo sorprendió dentro del vehículo que lo transportaba desde el aeropuerto de Ezeiza en plena avenida 9 de Julio. El parte médico dio cuenta de un infarto masivo. Corría el mes de mayo de 2010.

"Los primeros meses estuve muy acompañada por mis hijos. Éramos una unidad sufriendo y no se separaron los amigos, quienes estuvieron presentes todo el tiempo. Literalmente, no se movieron de nuestro living. Cuando pasan esos primeros tiempos, uno comienza a procesar ese dolor que solo es de uno, intransferible. Porque, además, el entorno no se tiene que hacer cargo de eso. Trato de no meter a la gente dentro de mi dolor. Lo sufro sola", contó a este diario y reconoció: "Hoy me cuesta llorar porque lloré mucho. Ahora no lloro ante situaciones por las que antes lloraba. Me endureció la vida. Lloré por mi mamá, por mi suegra, por mi marido. Todos se me fueron muy jóvenes y de manera repentina, tenían entre 61 y 62 años. No estás preparado. Era gente sana, espléndida. En los duelos hay que atravesar todas las etapas hasta llegar a la aceptación. Aceptar que esa persona nunca más estará, que nunca más pondrá la llave en la cerradura. Esa aceptación no es inmediata. Se tarda bastante. Incluso tuve mucho tiempo conmigo las cenizas de él, hasta que las arrojé en Punta del Este".