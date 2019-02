Las razones de los países de la UE que no reconocen a Guaidó

Seis gobiernos del bloque evitan legitimarlo como presidente, entre ellos, los de Italia y Grecia Fuente: Reuters

7 de febrero de 2019

BRUSELAS (Diario El País).- Una amplia mayoría de países de la Unión Europea (UE) reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela apenas 48 horas después de que expirase el ultimátum de España y otros socios comunitarios a Nicolás Maduro para la convocatoria de elecciones presidenciales.

El goteo continúa y anteayer, con el reconocimiento de Malta, ya son 22 de los 28 países de la UE. Los seis restantes (Italia, Grecia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia y Chipre) invocan diversos motivos para no admitir la legitimidad del presidente de la Asamblea Nacional como relevo transitorio del gobierno de Maduro, o mostrarse ambiguos al respecto.

Italia es el caso más llamativo, al ser la única potencia de la UE que no reconoce a Guaidó. La extraña alianza de gobierno en Italia, formada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la ultraderechista Liga, no consiguió, por el momento, superar sus divisiones internas respecto a la crisis venezolana. Esta circunstancia le impide al Ejecutivo adoptar una postura clara y que el país se sume a sus socios comunitarios en el reconocimiento a Guaidó. Varios miembros del gobierno se afanan en decir estos días que eso no significa que Italia apoye a Maduro.

Por un lado, el M5E, defensor tradicional del principio de no injerencia, es el más reacio a tomar posición y es el que, por el momento, está imponiendo su línea en el Ejecutivo, mientras que por el otro lado, la Liga es partidaria de apoyar la caída de Maduro.

En el M5E, el viceprimer ministro, Luigi Di Maio, y el subsecretario de Asuntos Exteriores, Manlio Di Stefano, abogan por una ruta contraria a la política exterior de Estados Unidos y su posición respecto a Venezuela, y afirman que no reconocen "a sujetos que no han sido votados". Enfrente, el líder de la Liga, Matteo Salvini, y otro de los subsecretarios de Asuntos Exteriores de su partido, Guglielmo Picchi, creen que el tiempo de Maduro se agotó y debe irse.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, pidió el lunes pasado, sin éxito, claridad al gobierno y que Italia se alinee con la posición europea. Por su parte, el ministro de Exteriores, el técnico independiente Enzo Moavero Milanesi, no mostró todavía su postura aunque deberá hacerlo en breve, ya que anunció su presencia en la reunión del grupo de contacto en Uruguay que se celebrará este jueves.

Aparte de Italia, el gobierno griego de Alexis Tsipras, de la izquierdista Syriza, es el que invoca razones más claramente políticas. Hasta ahora, Atenas se alineó con la posición de Uruguay y México, que defienden la neutralidad en la crisis del país latinoamericano.

El resto de países europeos que no reconocen a Guaidó (Irlanda, Rumania, Eslovaquia, y Chipre) mantienen una actitud más ambigua.

Irlanda parece abierta a sumarse a los reconocimientos . "Somos neutrales militarmente, pero no políticamente", señaló un vocero oficial de Dublín. El ministerio irlandés de Exteriores reiteró la petición de elecciones libres y democráticas cuanto antes.

Rumania es otro de los países que se desmarcó de la línea mayoritaria de la UE. Su excepción llama la atención en un momento en que Bucarest ocupa la presidencia semestral del bloque. Pero una vocera del gobierno rumano asegura que el país "apoya sin ambages la posición común de la UE del pasado 26 de enero, en la que se reclaman elecciones libres".

A pesar de los matices, en la UE señalan que "hay consenso en aspectos fundamentales". Y atribuyen la diversidad de posiciones "a cuestiones y tradiciones legales que no deben interpretarse en clave de diferencias políticas".