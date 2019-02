La modelo y extenista hicieron pública su separación hace unos días, pero la polémica los persigue

Tras la confirmación de la separación entre Pampita Ardohain y Pico Mónaco , corrieron los más variados rumores sobre los posibles motivos de la decisión que tomaron tan sólo 80 días después de haberse reconciliado. Las versiones más fuertes, aunque jamás confirmadas, señalaban a una tercera en discordia, al tiempo que otros se atrevieron a deslizar que el reencuentro de la modelo y el extenista se debió, simplemente, a una suerte de "montaje" para beneficiarse de los contratos comerciales que pudieran surgir durante la temporada alta de verano.

Gastón Stati, el representante de Ardohain, le aseguró a LA NACION que esas versiones no tienen ningún tipo de asidero y que la ahora expareja no compartía acuerdos comerciales de ningún tipo. "Pico trabaja con otro representante. El maneja todos sus contratos por otro lado, y no tienen ningún vinculo con los de Pampita", explicó. "Todos los contratos de Carolina van por separado de su vida privada", indicó con contundencia.

Mónaco, de hecho, es representado por Chekka, la agencia encargada de canalizar las propuestas laborales y comerciales dirigidas al extenista.

Tanto Ardohain como Mónaco seguramente presentían que la ruptura de la pareja generaría cuestionamientos, por lo que habían pedido respeto al momento de dar a conocer la noticia.

La conductora y jurado del "Bailando por un sueño" escribió entonces: "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones".

Mónaco, en tanto, se hizo eco de las palabras de la modelo y publicó: "Lo repito, espero que nos dejen transitar este momento en paz, y que por favor no inventen o hagan falsas especulaciones cuando la única verdad esta escrita acá".