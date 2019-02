The Unbreakable Kimmy Schmidt Fuente: Archivo

Natalia Trzenko 7 de febrero de 2019

Forever. Se dijo en el momento de su estreno y sigue siendo cierto ahora que ya pasaron unos meses desde que la serie está disponible en Amazon Prime Video : revelar cualquier detalle de la trama de los ocho episodios de la ficción creada por Alan Yang ( Master of None) a la medida de sus protagonistas, los comediantes Fred Armisen y Maya Rudolph, implica arruinar la experiencia de verla. Lo que sí se puede decir es que a tono con la tendencia creciente en el género de sumar profundidad y capas de sentido a sus narrativas, esta ficción comienza como una mirada humorística sobre la pareja que forman Oscar (Armisen) y June (Rudolph) pero lo que sigue resulta mucho más complejo. Se trata de una exploración sobre la identidad, el sentido de la vida en los términos más amplios y abarcativos posibles. 8 episodios. Disponible en Amazon Prime Video.

Muñeca rusa. La oscuridad que se oculta en el humor. Así es como Natasha Lyonne , Amy Poehler y Leslye Headland describen Muñeca rusa, la serie que crearon con la intención de que fuera una comedia existencial, una aventura que utiliza un recurso del género fantástico-el personaje de Lyonne muere y revive una y otra vez en el festejo de su cumpleaños número 36-, para meterse de lleno en el tenebroso camino de la autoreflexión. Nadia (Lyonne) no sabe qué es lo que le está ocurriendo ni porqué pero sí entiende que no puede seguir repitiendo esa noche una y otra vez. La resolución de lo que empieza como una comedia oscura y delirante trae consigo la intensidad y el impacto emocional de los mejores dramas. 8 episodios. Disponible en Netflix.

High Maintenance. En su tercera temporada esta comedia con aires de la Después de hora de Martin Scorsese encontró el punto exacto entre la comedia y la narrativa observacional, algo nostálgica de la Nueva York que no aparece en las promociones turísticas. Un lugar repleto de personajes solitarios, repletos de melancolía que son protagonistas de sus propias viñetas, historias breves y significativas unidas por la presencia de ese proveedor de marihuana que es testigo de la vida de los otros mientras la suya transcurre entre una humareda y otra. Tres temporadas.Disponible en HBO/HBO Go.

Key and Peele. Antes de escribir y dirigir ¡Huye!, la película de terror sociológico con la que ganó un Oscar al mejor guión original, Jordan Peele era la mitad del exitoso dúo de comedia Key & Peele que integraba con su amigo y colega Keegan-Michael Key ( Friends from College). Juntos entre 2012 y 2015 hicieron cinco temporadas del ciclo de sketches que ahora se puede ver por Comedy Central. Allí, entre una secuencia que parodia a los reality shows culinarios al modo de Hell's Kitchen y otra en la que el entonces presidente Obama contrata a Luther, un intérprete que lo ayuda a expresar el enojo que su investidura no le permite expresar, no sólo se puede escuchar el entusiasmo del Peele por el terror sino apreciar como en apenas cuatro años los chistes sobre racismo adquirieron un sentido mucho más deprimente y siniestro. Disponible en Comedy Central

Unbreakable Kimmy Schmidt. Desde un principio era la comedia que desafiaba límites inéditos. ¿Era posible reírse con la historia de una mujer que pasó quince años secuestrada en un bunker? La tarea era difícil pero si alguien podía conseguirlo era Tina Fey, una de sus creadoras. Durante buena parte de sus cuatro temporadas la comedia consiguió sortear los resquemores que pudiera provocar su premisa gracias a una combinación de guiones delirantes y las actuaciones brillantes de sus protagonistas (Ellie Kemper, Tituss Burgess, Carol Kane y Jane Krakowski). Las incesantes referencias a la cultura popular norteamericana también ayudaron bastante aunque en sus seis episodios finales la amargura le ganó bastante espacio al humor. El trauma y sus profundas secuelas tomaron el timón y de pronto la comedia le dio paso a la tragedia. Cuatro temporadas. Disponible en Netflix.

