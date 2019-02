Adriana Calcanhotto: cuando "el" Brasil es una mujer

La cantante brasileña abrirá este jueves la programación 2019 de La Usina del Arte; también dará un workshop Crédito: Leo Aversa

Los caminos de la música pueden llevar a los destinos menos pensados. La cantautora brasileña Adriana Calcanhotto -que hoy, a las 21, abrirá con su show la temporada 2019 de espectáculos de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca- hace algunos años viajó a la universidad portuguesa de Coimbra para dar un concierto. Y allí se quedó por un tiempo. Se convirtió en artista en residencia y generó un proyecto llamado A mulher do Pau-Brasil, con el título inspirado en los recitales que daba en bares, hace algunas décadas en su Porto Alegre natal, cuando todavía no era conocida ni habían tomado vuelo algunas de sus canciones, como "Vambora" o "Devolva-me", ni sus versiones de "Clandestino" y "Eu sei que vou te amar". Pero, sobre todo, ese trabajo plasma la propia experiencia de verse mujer brasileña desde la distancia.

"Y sí, creo que sí, hay que tomar distancia para reconocer la propia identidad. Y también las cuestiones cotidianas -decía Adriana, antes de subir al avión que la traerá a Buenos Aires, para el concierto porteño-. Me refiero a salir de nuestra zona de confort. Y viendo al Brasil desde lejos, hay cosas que se ven más definidas".

Su actualidad artística es el resultado de un semestre de trabajo en la Universidad de Coimbra. "Decidí utilizar los elementos que encontré allí sobre Brasil y sobre «la invención del Brasil», como país, que tiene una tradición y ligación con esa universidad. Estando allá, pensé que estar en Portugal por un lado era una manera de estar adentro del Brasil, así comencé a pensar en esto y en todo aquello que hace tiempo me influenció: la poesía pau-Brasil [en relación al Manifiesto de Oswald de Andrade] y el movimiento modernista tuvieron mucho que ver con esa «visión Coimbra» del Brasil. Personalmente es la continuación de aquel show que hice en Porto Alegre y que llamé A mulher do pau-Brazil, porque en todo este tiempo hice muchas cosas y leí mucho más. ¿Cómo explicarlo a una persona que habla español? Es realmente difícil, creo que hay ahí cuestiones muy brasileñas".

¿Cree que la geografía de un país condiciona su música?

-Nunca pensé demasiado en eso pero supongo que sí. Condiciona tantas cosas de la vida de una persona y la música está dentro de ese contexto. No se me ocurre ahora un ejemplo concreto, pero hay trabajos que responden a un país tropical.

-¿Como repercute la experiencia Coimbra en sus canciones?

-Tampoco podría decirle algo concreto, pero sé que repercutió en la elección de repertorio para el show. Elegí por ejemplo una canción nueva de João Bosco con letra de [su hijo] Francisco Bosco que se llama "Ningún futuro". Tiene una letra impresionante sobre el Brasil de hoy. Por eso creo que la experiencia en Coimbra no influyó tanto en mis canciones sino en aquellas que me llaman la atención por las cosas en las que vengo pensando.

-El repertorio de su show actual incluye "Cariocas", "Vambora", "Vamos comer Caetano", "Devolva-me". ¿Qué descubre en la relectura de esas canciones exitosas?

-Lo más interesante para mi es cuando algunas canciones mías son grabadas por otros intérpretes. Termino incorporando a lo que canto algunas cosas de esas versiones. Ahora salió un proyecto muy interesante con artistas que van a interpretar mis canciones libremente, sin ningún compromiso. Desde otro punto de vista y un modo nuevo. Y como una no es la misma en cada noche de concierto, no siento que esté cantando las mismas canciones en cada show.

-Hace muchos años hicimos una entrevista en San Pablo. Usted me decía que en ese momento se sentía más cantante que compositora. ¿Cómo se siente ahora?

-Hoy más compositora que cantora. Pero una compositora que también canta temas de otros autores; canciones que, en general, me hubiera gustado haber hecho, pero que no hice. Por eso me las apropio. Transformar eso en una cosa mía es también un proceso de composición, en cierto modo.

-¿Qué hay de aquí en adelante?

-Buenos Aires, hacer mi show y el workshop, volver a Brasil y seguir con A mulher do pau-Brazil. Después del carnaval pienso volver a Coimbra para dar un curso por tercera vez y la idea es, también, este año, lanzar un disco nuevo.

Temporada en la Usina del Arte

El concierto gratuito de Adriana Calcanhotto será el jueves, a las 21, en la Usina del Arte, Caffarena 1. Pero la actividad inaugural de la temporada 2019 comenzará una hora y media antes, con el recital de la cantante Carolina Peleritti (a las 19.30) y un DJ set de Diega (ex baterista de Tan Biónica) con percusión en vivo, en el Patio Central de la Usina (a las 20). También se inaugurará la muestra retrospectiva del fotógrafo Gabriel Rocca "Retrato Argentino" y "Ciclorama", de Mariana Sissia, un proyecto a gran escala que permite una inmersión visual de 360º; además, una experiencia de cocina para grandes y chicos, el mapping de Nicolás Bernaudo, que se verá durante la noche en las paredes del edificio, y el proyecto textil de Manuel Ameztoy.