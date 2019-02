El periodista habló de su flamante proyecto y negó que Netflix sea la plataforma en la que se emitirá Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El periodista Jorge Lanata se encuentra en plena preproducción de una miniserie titulada Codicia, en la cual convergerán el informe de Periodismo Para Todos, "La ruta del dinero K", con la investigación "Los cuadernos de las coimas" de LA NACION. Ante esta noticia, el periodista fue acusado, según sus palabras, "de hacer una campaña sucia contra Cristina [Kirchner]", y él mismo, desde su programa radial "Lanata sin filtro", se vio obligado a hacer algunas aclaraciones.

"Me llama la atención que les dé tanto miedo una miniserie, más miedo debió darles la realidad cuando todo esto pasó", comenzó Lanata en su descargo. "Me encanta tener enemigos, he tenido toda la vida, es parte de este laburo. Pero, ¿saben qué, chicos? Sean buenos enemigos, prepárense un poquito, estudien un poquito. Cuando dicen algo, no mientan. Estén a la altura un cachito de los que van a atacar", disparó Lanata.

Jorge Lanata brindó detalles sobre su miniserie, Codicia - Fuente: YouTube 03:41

Video

Por otro lado, el periodista también desmintió que Netflix fuera a emitir Codicia desde su plataforma de streaming. "Todavía no se sabe qué canal lo va a difundir. La prensa está dando por descontado que es Netflix, pero no está nada arreglado", aseguró, para luego precisar el momento en el cual decidió que era imperativo concebir la miniserie.

"Fue cuando [Leonardo] Fariña dijo en nuestro programa que la plata se pesaba, eso fue un punto inflexión en la memoria colectiva, e hizo que la gente entendiera el nivel del choreo: es tanto que no llegan ni a contarlo", remarcó.

El tuit de Netflix

A través de Twitter, la plataforma de streaming desmintió tener relación alguna con la serie en la que se encuentra trabajando Lanata.

"Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia, del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor", publicaron desde la cuenta oficial para Latinoamérica, haciendo alusión a una campaña de repudio que comenzó a extenderse en las últimas horas, a través de las redes sociales.