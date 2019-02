Se canceló el rodaje de la secuela de Guerra Mundial Z

La película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt atravesó varios inconvenientes imposibles de remontar Fuente: Archivo - Crédito: Paramount

Malas noticias para los cinéfilos que aguardaban otro reencuentro entre el realizador David Fincher y el actor Brad Pitt , tras sus colaboraciones en Pecados capitales, El club de la pelea, y El curioso caso de Benjamin Button. La secuela de Guerra Mundial Z, el film que los iba a reunir creativamente, fue cancelada por los estudios Paramount. La primicia la tuvo el sitio The Playlist, el cual informó que anoche los ejecutivos se reunieron y optaron por no seguir adelante con el rodaje, que iba a iniciarse en junio.

Según fuentes allegadas al portal, el motivo detrás de la drástica decisión estuvo estrictamente vinculado a los cambios bruscos en su presupuesto. Si bien Fincher había prometido filmar el largometraje con 190 millones de dólares, lo cierto es que esa cifra habría variado cuando el estudio decidió destinarle más dinero a otras de sus producciones, retrasando la preproducción del film de Pitt, quien en los últimos meses se abocó al rodaje de Once Upon Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

La idea fue tomar este género y usarlo como un caballo de Troya para explorar problemas sociopolíticos Brad Pitt, sobre Guerra Mundial Z

El actor convocó a su cineasta amigo en 2016, y Fincher aceptó dirigir el proyecto meses más tarde, siempre y cuando se incorporaran nuevos guionistas para retocar la narrativa original de Steven Knight, como fue el caso de Dennis Kelly, el encargado de modificar el guion. Sin embargo, el rodaje de la película siempre se vio atrasado tanto por el costo - la ambiciosa filmación iba a llevarse a cabo en cinco países -, como por el otro compromiso que tenía Fincher en sus manos: la edición de la segunda temporada de Mindhunter, la serie que concibió para Netflix .

La suma de factores fue suficiente para que Paramount finalmente cancelara esta secuela, que originalmente iba a ser dirigida por Juan Antonio Bayona.

La película original, estrenada en 2013, también había atravesado numerosos problemas Fuente: Archivo

Recordemos que el film primigenio, estrenado en 2013 y basado en la novela de Max Brooks, fue un proyecto muy especial para Pitt, pero su ambición terminó por desbordarlo. Guerra Mundial Z no solo tuvo problemas de presupuesto y rodaje sino también de guion. De hecho, la filmación debió frenarse cuando el co-creador de Lost, Damon Lindelof, fue contratado para "arreglar" los problemas del final del largometraje de Marc Forster.

"La idea fue tomar este género y usarlo como un caballo de Troya para explorar problemas sociopolíticos y cuál podría ser el efecto que tenga en la humanidad el hecho de que todo esté cabeza abajo, dado vuelta", declaró Pitt en instancias de preproducción del film en el que interpretó a Gerry Lane, un exintegrante de las Naciones Unidas que viaja por el mundo para intentar detener una epidemia zombi.