Sueños paralelos: Londero y Cachin, en los cuartos de final del Córdoba Open

Londero celebra su victoria sobre Sonego Crédito: Córdoba Open

CORDOBA - En una jornada de versión acotada, reducida por el desembarco de Talleres en la Copa Libertadores -en el estadio Mario Kempes, a metros del predio tenístico-, el Córdoba Open celebró el avance de sus jugadores locales a los cuartos de final. Es una semana inolvidable para Juan Ignacio Londero y Pedro Cachin , que desembocan en las instancias decisivas del ATP cordobés por caminos paralelos. Del cruce entre ellos, previsto para el viernes, saldrá un semifinalista argentino.

En la ruta hacia este duelo por los cuartos de final, ambos encontraron coincidencias. Hasta esta semana, ninguno había ganado un encuentro en un cuadro principal de un torneo ATP. Ambos se dieron el gusto de celebrar sus primeras victorias en casa, frente a sus afectos. El Topo, tal como se conoce a Londero, recibió una invitación especial para el main draw y sorprendió en el estreno al chileno Nicolás Jarry. El miércoles, dio otro paso al ganarle al italiano Lorenzo Sonego por 7-5 y 6-3.

La victoria le permite a Londero estar a las puertas del Top 100. Sus triunfos en el Kempes lo dejan a un paso de cruzar una de las barreras del circuito. Pase lo que pase, el lunes próximo podrá disfrutar en el sitio de la ATP del mejor ranking de su carrera.

Cachin, desde el puesto 280°, la peleó desde la qualy, con victorias valiosas sobre Marco Trungelliti y el italiano Gianluigi Quinzi, jugadores de mejor ranking y con bastante recorrido en el tour de challengers. En la primera rueda dio cuenta del británico Cameron Norrie, y este miércoles superó a Pablo Carreño Busta por 6-7 (3-7), 1-0 y abandono del jugador nacido en Gijón, afectado por una lesión en el brazo derecho.

Cachin nació en Bell Ville, pero vive desde hace cinco años en Barcelona, donde se radicó por consejo de Alex Corretja (número 2 del mundo en 1999), que había puesto sus ojos en su talento. Desde el momento en el que supo que Córdoba tendría un torneo ATP, se esperanzó. No solo por contar con una buena opción para tratar de seguir fogueándose en el circuito, sino porque interiormente sospechó que en su tierra y con su familia en las tribunas sería suficiente incentivo para lograr su primera victoria ATP. Lo anheló y lo logró, a expensas de Norrie. El triunfo sobre Carreño Busta supone un plus anímico, pero también en puntos para crecer en el ranking.

Se completan los octavos de final:

Este jueves se completa la segunda rueda: desde las 15.30 se medirán Federico Delbonis (Argentina) vs. Roberto Carballés Baena (España), Jaume Munar (España) vs. Marco Cecchinato (Italia), Pablo Cuevas (Uruguay) vs. Malek Jaziri (Túnez), Fabio Fognini (Italia) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia), Diego Schwartzman (Argentina) vs. Alessandro Giannessi (Italia) y Albert Ramos Viñolas (España) vs. Guido Pella (Argentina).