Federico Massoni

José María Costa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019 • 20:23

Tras la firma del polémico decreto provincial 136/19, el ministro de Gobierno de Chubut, Federico Massoni, defendió la iniciativa de no permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la jurisdicción patagónica. Negó que sea inconstitucional y aseguró que desde la llegada de personas de otros países los índices de delincuencia crecieron.

En una entrevista telefónica con LA NACION, Massoni contó que la idea del decreto surgió hace cinco meses "y se refiere sólo a los extranjeros delincuentes, no para todos".

"Nuestra Ley de Nacional de Migraciones es extremadamente amplia y permeable porque históricamente se les dio la bienvenida a todos los que venían al país a progresar y trabajar. En los tiempos actuales esa actitud nos está jugando en contra y con números concretos. Nos encontramos con que un porcentaje elevado de los delitos que se están cometiendo en Chubut son realizados por extranjeros de Bolivia, Paraguay, mucho chileno, peruanos y ahora se sumaron dominicanos y venezolanos relacionados a los delitos de narcotráfico", dijo el funcionario provincial que estampó su rúbrica en el texto junto al gobernador, Mariano Arcioni.

Massoni reconoció: "Si bien, nuestra función es combatir la delincuencia, no queremos importarla de otros lugares. No nos quedamos con un discurso, sino que vamos a avanzar. Si bien los dispositivos nacionales no nos permiten expulsar del país a los extranjeros vamos a avanzar con la expulsión de la provincia, incluso para los que no tienen una sentencia firme. No los queremos en el territorio provincial y eso sí nos permite definirlo la ley".

Pretenden expulsar a extranjeros con antecedentes 06:36

Video

Ante la consulta sobre la posición de expertos que tildaron de inconstitucional el decreto y que no se pueden poner fronteras internas y sería como escindirse del país, respondió: "El estado provincial ya tiene su propia frontera y debe permitir el libre tránsito. La Ley lo que plantea es que no puede haber aduanas. Pero sí fronteras que marcan la jurisdicción y hasta dónde llegan las competencias propias de Chubut. No estoy de acuerdo con la idea de que nos escindimos. Lo que estamos haciendo es diseñar políticas en base a los hechos que se están dando en nuestra provincia. No es extremadamente operativo el decreto que nosotros estamos haciendo. No es operativo porque nos falta regular los métodos de expulsión, entiendo que existe un camino para que estas personas se alejen".

Massoni detalló que la iniciativa provincial tiene un caso testigo en Chubut: "Todo surge de un antecedente que tenemos en Puerto Madryn. Allí un juez penó a un grupo de 'mecheras', mujeres que robaban en locales, a que no pueda ingresar más a esa ciudad. Lo que queremos hacer es lo mismo, pero con los extranjeros. Es decir, queremos que el extranjero que delinca no pueda acercarse a Chubut. Entiendo que estamos dentro de las facultades que le corresponden a la administración provincial".

Ante la consulta de cómo se podría implementar, dijo: "Chubut tiene ingresos muy simples. Hay dos principales: la ruta 3 y la 40. Hoy ya tenemos controles las 24 horas de todos los días de ambas rutas. De esta manera tenemos pleno conocimiento de quiénes son las personas que entran y salen de Chubut. Es más, una cuestión preventiva para saber qué pasa en nuestro territorio", y agregó: "Hablé con la ministra Patricia Bullrich para compartir el trabajo con Gendarmería en Arroyo Verde en el límite con Río Negro. Dijo que sí en un principio para avanzar con la identificación de personas y vehículos, pero no se avanzó aún".

También contó que hace cuatro meses fue a Chubut el director de Migraciones, Horacio García, y firmaron algunos convenios de reciprocidad. "Lógicamente lo que se buscará en este caso es poder acceder a los datos de las personas que están ingresando a Chubut. Si llegó al país a través de un paso lícito o ilícito, cuáles son los fines, si tiene antecedentes en su país o en la Argentina, si tiene causas abiertas. Tenemos que celebrar convenios de cooperación de información de los habitantes de nuestro país y de los extranjeros", explicó el funcionario.

"Entiendo que estamos dentro de los marcos jurídicos. Lo venimos estudiando hace mucho tiempo y se toma en base a problemáticas que están surgiendo en nuestra provincia y en todo el país", se defendió Massoni.