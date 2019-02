La actriz fue una de las primeras en respaldar a su colega, luego de que denunciara que había sufrido acoso por parte de Juan Darthés durante las grabaciones de la novela Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 6 de febrero de 2019 • 20:46

"Viví en carne propia el acoso". Con esa frase, Calu Rivero ponía en palabras en una entrevista radial lo que hasta se momento sólo era un rumor: su repentina salida de la novela Dulce amor había estado directamente relacionada con la incomodidad que sentía al grabar escenas con quien componía a su pareja en la ficción, Juan Darthés .

Una de las primeras en respaldar a Rivero fue María Valenzuela , que interpretaba a su madre en el culebrón que Telefe emitió entre 2012 y 2013. La actriz, rápidamente dio cuenta de que su colega le había informado del malestar que sentía y le brindó su completo apoyo. "Creo en ella: tengo motivos para creerle", señaló por entonces.

Entrevistada por el programa Flor de tarde, Valenzuela volvió al ruedo y señaló que la incomodidad de Calu fue conocida por todos dentro del set de Dulce amor. "Nadie dice nada, todos se callan", dijo, en relación a quienes eran sus compañeros de elenco. "Es más, yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan Darthés, pero ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse", continuó.

"Me dijo: 'Ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente'. Entonces, ahí no pude hacer nada", explicó la actriz. Para ella, la decisión fue muy sorpresiva, aún cuando estaba al tanto de la incómoda que se sentía Rivero cada vez que tenía que grabar una escena con Darthés. "Estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total", concluyó.

El testimonio de Rivero en esa entrevista radial llevó a Darthés a iniciarle una demanda por daños y perjuicios. "Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés . Que la otra parte no esté me genere mucha indignación", dijo Calu en diciembre pasado, tras la fallida audiencia de conciliación a la que el actor no asistió . "Me emociona, siento que es un día en que la mujer ganó y me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo. Quiero que haya hechos. Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país", afirmó poco antes de retirarse de Tribunales.

Calu Rivero habló a la salida de Tribunales - Fuente: A24 03:49

Video