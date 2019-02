"Patricia Bullrich se cree Bolsonaro", dijo Carrió, y la ministra le respondió

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , estuvo en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ y le respondió a la diputada Elisa Carrió que, en un programa anterior, había señalado que ella se creía Jair Bolsonaro , en alusión al presidente de Brasil y sus duras políticas de seguridad. "El problema de Patricia es que no puede parar, se cree Bolsonaro, y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. General prusiana no va a ser", dijo Carrió.

La ministra, respondió: "Soy prusiana, el grado habrá que verlo, Bullrich es un apellido prusiano. La verdad es que yo creo que los países que sufrimos un modelo de seguridad donde se revirtieron todos los valores de una sociedad con orden, con capacidad de respeto de la ley, tiene que ir a un modelo distinto. Yo creo que nosotros estamos cambiando la cultura, el paradigma, y evidentemente la ley que presentó Moro es una ley muy razonable y nosotros habíamos pensado todos estos temas antes para enderezar un modelo del mundo del revés". Y agregó: "En la Argentina estamos haciendo algo totalmente lógico y razonable".

Incluso fue por más al decir: "Nosotros somos los maestros de las cosas que está haciendo [el ministro de Justicia y Seguridad Pública del Brasil, Sergio] Moro en Brasil, de lo que está haciendo Bolsonaro". Se refirió así a la ley anticrimen que promovió ahora Brasil y comparó luego varios proyectos en común entre ambos países. "Brasil hace esto porque viene de un modelo político similar al modelo del que veníamos nosotros".

Bullrich comentó que la política de seguridad y de narcotráfico está "bien ponderada en la sociedad" a pesar de las diferencias de opinión que pueda tener con Carrió. "A nadie le gusta que un dirigente de la talla de Carrió diga lo que diga, pero no creo que lo que dice ella sea lo que está pasando". Y comentó que no mantiene un diálogo fluido con la diputada actualmente: "No hablo porque si ella quisiera hacerme sus comentarios me puede llamar por teléfono, venir al ministerio, puedo ir a su casa... Ahora, enterarme de lo que piensa ella por televisión no me parece".

En cuanto a la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta explicó que se trata de un simple rumor que no se ha hablado en el seno del Gobierno. Pero remarcó: "Lo que yo creo es que nadie hoy en Cambiemos puede negarse a lo que el esquema general de Cambiemos necesite". Y añadió: "Como dirían mis nietos, toca toca porque la suerte es loca".

Luego se refirió al decreto que en la provincia de Chubut quiere prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales o expulsarlos de ese territorio. Si bien aclaró que no leyó el DNU del gobernador de esa provincia del sur, y dijo que no iba a opinar específicamente sobre el mismo, señaló: "Creo que es una filosofía que plantea que aquel que hace las cosas bien tiene lugar y aquel que roba o que viene a la Argentina a cometer un delito no tiene lugar. Y es como un reclamo para decir que el que viene a Chubut no tiene lugar".

En ese sentido apuntó que el presidente Macri marcó una línea y un cambio "muy fuerte" en seguridad y que tiene que ver con darle lugar a la víctima, con vivir en el marco de la ley, con cuidar a las fuerzas de Seguridad. "Con no invertir la realidad de un país donde antes tenía mucho más derechos un victimario que una víctima y todo estos cambios han ido generando precisiones claras respecto a qué conductas son aceptadas y cuáles no en el país. En realidad nuestra lógica es que no queremos que, tanto extranjeros como argentinos, sean impunes frente al delito que cometen", dijo.

También expresó que los cambios del decreto migratorio a nivel nacional están "absolutamente" vigentes. "El Gobierno, en este tiempo, ha tenido una cantidad importante de expulsiones de personas que han delinquido en la Argentina", señaló.

Luego se refirió a los motochorros, apropósito de la polémica acaecida la semana pasada cuando Macri se quejó de la resolución de una jueza que liberó a un motochorro con antecedentes. "Hay una herramienta que votó el parlamento y que es la flagrancia. Si agarran a un motochorro en flagrancia esa persona no tiene porqué no estar condenada. Se la puede condenar en cinco horas. Hay flagrancia, lo estoy viendo, ¿qué más necesita un juez?", dijo. "Esta jueza debería haber aplicado una ley que está vigente", agregó.

Asimismo se refirió al nuevo protocolo de arma de fuego de la Policía Federal, que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto. "Los fallos de la Cámara de Casación están revirtiendo las barbaridades que hicieron con un montón de policías que les arruinaron la carrera por haber hecho lo que tenían que hacer", apuntó. Sin embargo, dijo que si un policía no está preparado para portar un arma de fuego no hay que dársela porque "es un peligro".

Por último aconsejó que la gente se deje cuidar por las fuerzas de seguridad y que no tenga armas en su casa. "Nuestra recomendación es que la gente no se arme para defenderse".