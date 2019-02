Alfredo Casero, acorralado: "Me hacen la vida imposible"

Alfredo Casero defendió al Gobierno: "Nunca vi tantos logros" Crédito: Captura de pantalla

7 de febrero de 2019

El actor Alfredo Casero se describe a sí mismo como un peleador "contra la falta de libertad" y, en ese sentido, cuestionó a la izquierda y al kirchnerismo que, según él, "actúan como nazis" y no aceptan a personas que piensan distinto. "Si no pensás como ellos te destrozan de diferentes maneras, disfrazados de diferentes cosas", denunció.

En diálogo con A dos voces, en TN, contó: "Yo empecé desde muy chico vendiendo en los trenes, laburé mucho, hice un montón de cosas y la gente piensa que uno fue artista toda la vida, pero yo era un trabajador". Y entonces dijo: "Yo puedo decir que me merezco un país mejor y no me voy a quedar con los brazos cruzados, y en el momento en que tuve que putear me hicieron la vida imposible y ahora también me hacen la vida imposible".

Y volvió a apuntar contra el programa 678. "Nadie me preguntó qué tuve que pasar en la década del '70 y el '80, cómo la viví yo y mi familia. Ya se da por entendido. 'Vos callate que no podés hablar', eso es lo que me dijo 678. Esa gente sigue pensando que no tenés derecho a hablar". Según el actor, "se forma una chicana berreta" en la que los argentinos viven "absorbiendo y comiendo operaciones políticas. Y disparó: "Hay tipos que opinan y no saben ni las tablas, y son operadores escudados en el periodismo".

"A mi nadie me paga por decir lo que pienso", aclaró, y dijo estar firme con su pensamiento: "Cada vez que me tocan el bombo, demuestran que yo no tengo miedo". Casero, sin embargo, no se considera un defensor del macrismo, aunque destacó, en relación al kirchnerismo, que él defiende el hecho de que "hayan llegado para sacar semejantes ladrones y gente que estaba mal de la cabeza y vendía una realidad que no era".

Según recordó sus cruces con el kirchnerismo comenzaron cuando habló "del primer gran desaparecido que tuvo el gobierno anterior, que fue María Cash". Y continuó: "[Axel] Kicillof decía que no podíamos ahorrar en dólares porque es una traición a la patria y me parece que ellos se llevaban la guita en euros. La hipocresía a mi ya me hartó y me hartó que siga volviendo de los peronistas".

Sumado a eso, dijo que descree de las encuestas que muestran una intención de voto de Cristina Kirchner del 30%. "No puedo creer cómo una persona con tantas pruebas en contra puede ser candidata a presidenta", dijo, y opinó: "La sensación de injusticia mata a las personas".

"Me enojo con el Gobierno porque son pecho fríos"

Casero dijo que el Gobierno "tiene todo en contra" y, si bien destacó que nunca vio tantos logros, cuestionó: "Muchas veces me enojo con el Gobierno porque son pecho fríos". Para él, el error del oficialismo está en no comunicar lo que hacen. "Poner todo en la cancha es explicarle a la persona común".

Destacó la lucha contra el narcotráfico y la obra pública, y volvió a criticar a la oposición: "Tenés en frente una máquina de impedir, que es el poder legislativo y el poder judicial absolutamente ligado al gobierno anterior. Querés pelear contra la inseguridad y te largan los chorros". Además, cuestionó al dirigente social Juan Grabois, quien "frena a la gente y no la deja laburar".

"¿Cuándo no estuvimos con el agua al cuello?"

Casero se refirió, además, a los dichos de Enrique Pinti , quien se había quejado de su duro momento económico, al decir: " El agua me llega al cuello". Y respondió: "¿Cuándo no estuvimos con el agua al cuello? Cada uno tiene que hacer lo que pueda para salir. Toda la vida... nosotros vivimos en crisis, vivimos en una crisis eterna".

De todos modos, reconoció que "comprende" y "comparte" la opinión de Pinti, a quien describió como "un ícono". "Lo primero que la gente corta es salir al teatro", señaló, y confesó: "Si van cien personas al teatro, tengo que estar contento".