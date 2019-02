Romina Pereiro, la novia de Jorge Rial, estalló en las redes contra Magui Bravi

Todo comenzó cuando la bailarina promocionó en las redes un nuevo producto dietario Crédito: instargam

6 de febrero de 2019

Desde siempre, los famosos publicitan algún producto asegurando que gracias a él conservan su buena figura y su lozanía. Allá lejos y hace tiempo lo hizo Graciela Alfano con el yogurt. Más acá en el tiempo, lo hicieron y lo hacen varias actrices con cremas de todo tipo. Pero la "vedette" de esta temporada es un polvo que, aseguran, al ser agregado a las comidas, disminuye hasta un 75 % la absorción de las harinas.

Muchos famosos, entonces, aprovecharon móviles y entrevistas durante lo que va del verano para mencionar, como al descuido, este producto. Pero en tiempos de redes sociales, la publicidad es mucho más sencilla y está ahí, a un clic de distancia.

Una de las famosas que utilizó su perfil de Instagram para promocionarlo fue Magui Bravi . La actriz y bailarina dedicó todo un posteo mencionando las bondades del suplemento dietario y anunciando que estaba a punto de merendar una generosa porción de chocotorta. Lo que nunca imaginó la bailarina es la polémica que despertarían sus dichos.

Inmediatamente, la nutricionista -y novia de Jorge Rial- Romina Pereiro , le dedicó un extenso mensaje, también en aquella red social. "Hace tiempo que también me irrita ver este tipo de publicaciones, en las que no solo se desinforma, se confunde y se crean falsas expectativas en relación a la salud de la gente. Muchos famosos están haciendo este tipo de publicidades porque son pagas, sin saber el daño que podrían ocasionar", comenzó expresando.

"Si tuviésemos tantas maravillosas soluciones para perder peso, ¿por qué somos uno de los países con más obesidad del mundo? Los hidratos de carbono son la fuente principal de energía, entonces ¿por qué tenemos que no absorberlos?", se preguntó la futura esposa de Rial.

"Las personas "famosas" cobran dinero por vender y promocionar estos productos. ¡Vergüenza total! Y desactivan los comentarios para que los profesionales no podamos contradecir su propaganda. Seguimos comercializando el problema de la obesidad donde se enriquecen unos pocos vendiendo jugos détox, viandas proteicas, polvos mágicos, batidos que salen una millonada y no hacen más que lastimar y frustrar a la gente que una vez más fracasa en la ilusión de lograrlo", denunció después.

Luego, dio a conocer su postura como profesional: "Yo sigo apostando a informar y educar a los pocos que pueda llegar, explicándoles que la solución no es dejar de absorber los nutrientes que comemos, sino cambiar lo que comemos y cómo lo comemos. Por favor, cuiden su salud, promuevan su autoestima y no permitan que nadie corrompa sus elecciones saludables para su cuerpo y su alma. Somos muchos los profesionales de la salud formados para ayudarlos y, gracias a Dios, muchos vamos por el mismo camino en contra de la #infoxicacion (información no médica falsa y tóxica). ¡No caigas preso del mercado dietario! Aprende a cuidarte sumando a tu vida hábitos saludables. Y si querés bajar de peso, consultá un profesional".

Por último, aclaró: "Este posteo no es 'en contra' de nadie. La foto es una de tantas que andan por ahí de muchas famosas. El posteo es en contra de un mensaje que como profesional consideró muy perjudicial".