Según trascendió, la cantante tuvo un fuerte entredicho con los organizadores

Su show era, hasta ahora, una de las atracciones confirmadas, pero su presencia en la entrega de los premios Grammy parece peligrar. Por un desacuerdo con los productores, Ariana Grande habría decidido dar un portazo y no formar parte de la ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo.

Así lo dio a conocer Variety. La publicación, que cita al portal de noticias Hits, asegura que el conflicto comenzó cuando la intérprete y los organizadores no lograron ponerse de acuerdo con respecto a la canción que Grande cantaría sobre el escenario. Ella insistía con interpretar su nuevo tema "7 Rings", pero su propuesta no fue aceptada.

De todos modos, todo indicaba que habían llegado a un acuerdo cuando los productores finalmente accedieron, pero con una condición: que realizara una especie de mashup con algún otro tema que ellos eligieran.

Sin embargo, según Variety, esa opción lejos de contentar a la artista, hizo que se sintiera "insultada". Es que, según pudo saberse, de concretarse aquel pedido, la de Grande sería la única presentación de la noche con esas características.

Este año, la cantante de 26 años está presente en dos de las ternas más importantes: mejor interpretación de pop en solitario (por "God is a woman") y mejor álbum vocal pop ( Sweetener).

Cuando el conflicto entre la intérprete y la producción salió a la luz, muchos recordaron que está no es la primera vez que los organizadores de la entrega de los Grammy tienen problemas con algún artista. Sin ir demasiado lejos en el tiempo, en 2018, Lorde también decidió cancelar su presentación. El motivo fue el mismo: no le permitieron cantar la canción que ella pretendía y, en cambio, le ofrecieron participar del homenaje a Tom Petty, uma propuesta que la neozelandesa tampoco aceptó.

Si finalmente Grande decide no formar parte de los shows, eso podría redundar en una baja significativa en las audiencias. Según informó The New York Times, en 2018 la ceremonia fue seguida en vivo por un 24% de espectadores menos que el año anterior, y en gran parte ese fenómeno tiene como explicación la ausencia de artistas populares como Kanye West y Taylor Swift. Justamente, en esa misma categoría de músicos con más seguidores se encuentra Grande.

Quien sí finalmente confirmó su presencia, con un show a su medida, fue Lady GaGa. En un principio, muchos dudaban de que formara parte de la ceremonia porque el domingo, en el mismo horario en que se entregarán los Grammy, se llevará a cabo también la gala de los premios BAFTA, en Londres, y la multifacética artista está nominada por su labor en la película Nace una estrella.