Gonzalo Quesada tiene los nombres para el debut ante Lions, por el Super Rugby 2019

Todavía están en una etapa de ajuste, pero ya no queda mucho margen para que den el primer zarpazo y salten a la cancha. Mientras se preparan en el club Newman, ya empieza a perfilarse una formación de los Jaguares , que el 16 de este mes debutarán en la temporada 2019 del Super Rugby , en la cancha de Vélez.

¿El rival? La exigencia será mayúscula porque se viene Lions, el equipo sudafricano que terminó subcampeón en 2018, detrás de los neocelandeses de Crusaders, ganador de las dos últimas realizaciones del Super Rugby.

El coach Gonzalo Quesada , que desde el 3 de enero trabaja con Juan de la Cruz Fernández Miranda (ex compañero en Hindú) y Andrés Bordoy, entrenador de forwards, tiene este equipo en mente para el debut: Mayco Vivas, Agustín Creevy, Enrique Pieretto; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Rodrigo Bruni, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente (c), Matías Orlando, Bautista Delguy; Joaquín Tuculet.

Jerónimo de la Fuente, el nuevo capitán de Jaguares Crédito: VillarPress

En el juego habitual de altas y bajas a la hora de conformar la alineación, Quesada no puede contar con los lesionados Nahuel Tetaz Chapparo y Emiliano Boffelli, lesionados, mientras que Javier Díaz se restablece pero todavía no está recuperado del todo de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha.

Sin embargo, la buena noticia es el regreso de Joaquín Tuculet, que estuvo inactivo gran parte de la temporada pasad debido a una rotura de ligamentos de rodilla, lesión que requirió una operación en mayo. Enrique Pieretto atraviesa un escenario parecido, mientras que este año se incorporaron juveniles como Mayco Díaz y Lucas Paulos.

Agustín Creevy, que dejó la capitanía para darle paso a Jerónimo de La Fuente, señaló a ESPN: "Voy a dedicarme a pensar acá. Obviamente que hay unas ofertas en el exterior, pero todavía no cierro mi etapa en la Argentina. Cada día que estoy acá me gusta, la paso bien y lógicamente que también tienen que ver la familia y un montón de viajes, pero todavía no tomé ninguna decisión".