Armani, siempre figura contra Racing

"Apaguen la tele que voy a soñar con él... sigue sacando pelotas", decía entre risas, el Chacho Coudet en mayo del año pasado, luego del triunfo de Racing en la zona de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. El DT de la Academia hablaba de la clasificación a octavos de su equipo y de fondo estaba el televisor prendido. River se medía con Independiente de Santa Fe y Franco Armani, el arquero millonario, era figura.

La reacción de Coudet provocó risas. Claro, el Chacho no podía creer cómo Armani se revolcaba y seguía salvando situaciones. Para ese entonces estaba en su pico más alto de rendimiento, con aquel récord de valla invicta que lo llevó a estar 965 minutos sin recibir un gol.

Pero la "rivalidad" de Coudet con Armani viene de tiempo atrás. El Chacho lo sufrió no sólo como técnico de Racing, sino como entrenador de Rosario Central. Cuando el de Casilda todavía no había llegado a Núñez. Era figura en Atlético Nacional, que se enfrentó al Canalla en los cuartos de final de la edición 2016 de Libertadores. Armani fue la figura, no sólo de la serie, sino del torneo que conquistó por primera vez en ese año.

Central había ganado 1-0 la ida. Entre otras cosas, por una espectacular triple atajada de Armani en el Gigante de Arroyito. Se imponía (Ruben, de penal) por el mismo resultado en la vuelta, pero Atlético Nacional se lo dio vuelta y se clasificó. Un partido que terminó con incidentes.

Coudet se fue de Central y llegó a Racing. Armani dejó Atlético Nacional y se sumó a River a principios de 2018. Se volvieron a ver las caras el 8 de abril del año pasado en el Cilindro de Avellaneda. Por la Superliga, el Millonario se impuso 2-0 (Borré y Palacios). Mantuvo el arco invicto gracias a una de las mejores noches que tuvo Armani. Atajó todo lo que le tiraron. Fue la segunda vez que amargó al Chacho, quien un mes después de aquella noche dejó la frase para el recuerdo: "Apaguen la tele que voy a soñar con él... sigue sacando pelotas Armani".

El destino los volvió a cruzar: salieron sorteados para los octavos de final de la última Copa Libertadores. La serie se jugó luego del Mundial y Coudet dejó bien claro lo que pensaba del arquero: "No tengo nada contra él... pero ya no lo quiero ver más. Es una mala experiencia, no me lo quiero cruzar más", decía. Todo el Cilindro cantó contra Armani por su participación en Rusia 2018 ("Borombonón, te quedo grande la selección"). Pero respondió con dos grandes apariciones: una a Gustavo Bou y la otra, a Jonathan Cristaldo.

En la vuelta, River jugó uno de los mejores partidos de la Copa. Fue victoria por 3-0, pero cuando el resultado no era tan cómodo, Armani le sacó una clara pelota a Zaracho, En el segundo tiempo, con el partido a favor, evitó el descuento de la Academia con un cabezazo que atajó, de pique al piso, de Bou.

El próximo domingo, a las 19.20, River y Racing se volverán a ver las caras. Coudet volverá a estar cara a cara con Armani. Claro que la situación es bastante distinta: la Academia llega puntero de la Superliga y en uno de sus mejores momentos. El equipo de Gallardo, en plena transición luego de haber perdido tres partidos seguidos y de vencer, en forma consecutiva, a Godoy Cruz y Vélez.

"Volvimos a ser el equipo que fuimos siempre, y las victorias no dan confianza, nos dan otro ánimo para encarar lo que viene", dijo el arquero de River en diálogo con el pograma Jogo Bonito. "No es que me agrande porque enfrente a Racing o porque juego contra él (por Coudet). Siempre intento dar lo mejor de mí y estar cuando el equipo me necesita. No me conformo con lo que logré, así que tengo la ambición de seguir consiguiendo cosas acá en River", declaró el arquero.