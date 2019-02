Caroline Wozniacki quedó eliminada en tercera ronda del Abierto de Australia Crédito: AFP

De la gloria al infierno en apenas un año. Caroline Wozniacki, que padece una enfermedad crónica conocida como artritis reumatoide, atraviesa un momento delicado en su carrera y su futuro en el tenis está en dudas. Según confió el padre Piotr Wozniacki a un medio polaco, la carrera de la tenista está mermando enormemente debido a su condición física, ya que la enfermedad estaría generándole dolores y su cuerpo está cada vez más agarrotado.

Los fantasmas que persiguen al padre de Wozniacki, ex N° 1 que ahora ocupa el puesto 10°, amenazan con un pronto retiro: "Ahora mismo no sabemos cuánto tiempo podrá seguir jugando al tenis. Sus problemas de salud se detectaron, pero Caroline se encuentra al 50% de sus posibilidades (de seguir jugando)", confió su también entrenador.

La tenista danesa quedó eliminada en la tercera ronda del Abierto de Australia Crédito: Abierto de Australia

Wozniaki quedó eliminada en la tercera ronda del reciente Abierto de Australia de 2019 ante María Sharapova, en alguna medida por los dolores que le genera esta enfermedad. A sus 28 años ciernen sobre la danesa las palabras de aliento de su padre, que la motiva a entrenarse a diario. "Lo único que podemos hacer ahora es sentirnos felices por el hecho de que Caroline se levante cada día para entrenarse".

El año pasado se supo la noticia que la tenista sufría una enfermedad crónica que afecta las articulaciones, conocida como artritis reumatoide, que está generándole dolores y como consecuencia, su cuerpo está cada vez más rígido y fatigado. Pese a haber sido detectado en su fase inicial, la sensación de Caroline es que se mira cada vez más lejos de sus mejores años deportivos por lo que no estaría habilitada para jugar al máximo nivel.

Así lo dejó entrever Piotr, que explicó las razones por las que su hija no estuvo en una eliminatoria de Fed Cup 2019 a la que estaba obligada a acudir si quería disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "No está al nivel físico que se requiere para competir al máximo", explicó el padre de la que fuera número 1 del mundo. Es imposible que en este estado físico pueda defender los colores de su país en una competición tan importante. Somos conscientes de lo que implica su ausencia, pero no sabemos qué ocurrirá esta temporada con su enfermedad.