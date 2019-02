Hakeem al Araibi, detenido por la policía de Tailandia Fuente: Reuters

El jugador de fútbol bareiní Hakeem Ali Al Araibi seguirá detenido al menos dos meses en Tailandia, tras no aceptar su extradición al emirato, en una audiencia celebrada este lunes en Bangkok. Mientras tanto, hay una campaña internacional en curso para reclamar su regreso a Australia, donde tiene el estatuto de refugiado político.

Sin embargo, las autoridades tailandesas aceptaron la semana pasada examinar la demanda de extradición presentada por Bahrein, que lo acusa de actividades subversivas, y un tribunal penal tailandés ya estudia el caso.

En la primera audiencia, este lunes, el ex jugador de su seleccionado no aceptó la extradición. "Por favor, no me devuelvan a Bahrein", imploró, esposado, cuando bajaba del camión que lo conducía al tribunal.

Al Airibi se siente amenazado por haber criticado en 2011 al jeque Salman bin Ibrahim Al Jalifa, miembro de la familia gobernante y presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. Básicamente, el futbolista se había manifestado en contra de torturas a sus colegas en el ámbito de su deporte. El tribunal le dio "un plazo de 60 días" para presentar su defensa y se reunirá de nuevo en abril para que pueda "presentar sus elementos".

Hakeem Al Araibi, de 25 años, fue detenido el 27 de noviembre por los servicios de inmigración tailandeses cuando acababa de llegar a Bangkok para pasar su luna de miel con su flamante esposa; sobre él pesaba una orden de detención internacional emitida por las autoridades de su país.

La justicia de Bahrein lo condenó a diez años de prisión después de haber sido acusado de dañar un puesto policial el 7 de noviembre de 2012, mientras se dirigía a ver a un bar un partido entre Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, él afirma que se encontraba en el extranjero para jugar un encuentro, en el momento en el que se cometió ese presunto delito.

"Es bien sabido que Hakeem sobrevivió a la tortura en Bahrein y sus próximos siguen siendo perseguidos", denunció este lunes en un comunicado Amnistía Internacional.

"Es un futbolista, un refugiado, simplemente lo tendrían que dejar partir. Seguimos pidiendo al primer ministro tailandés (Prayut Chan-o-cha) que pruebe su indulgencia", declaró el antiguo capitán de la selección australiana Craig Foster, al frente de la campaña de liberación de Al-Araibi, que asistió a la audiencia.

Tailandia no ha firmado la convención sobre los refugiados y varios de ellos son enviados a sus países de origen.

Si Hakeem no es liberado, Bahrein y Tailandia "deberían al menos tener prohibido la organización de partidos y competiciones internacionales", estimó Francis Awaritefe, ex jugador australiano, también presente en la audiencia, junto a un responsable de la FIFA y representantes de la embajada de Australia.

La FIFA, el Comité Olímpico Internacional y el primer ministro australiano han mostrado su apoyo al jugador, mientras que Bahrein juzga de "inaceptable" toda injerencia en este caso.