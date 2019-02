"Si no salimos a lo Mandela, hay guerra", dijo Mujica sobre Venezuela

El expresidente uruguayo pidió una vez más encaminar los esfuerzos internacionales hacia elecciones libres Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 7 de febrero de 2019 • 15:27

MONTEVIDEO.- El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica alertó sobre Venezuela que "si no salimos a lo Mandela, hay guerra" y que la historia en la región demuestra que "el poderío de Estados Unidos puede deshacerlo todo".

De cara a la reunión en curso en Montevideo sobre la crisis venezolana, Mujica dio una entrevista a la periodista Cristina Aristegui de la cadena CNN en español, donde clamó por una solución pacífica y negociada.

"Si no salimos a lo (Nelson) Mandela, hay guerra", advirtió en alusión al líder sudafricano que luchó contra la segregación y fue el primer presidente negro de su país.

Sobre lo que se debate en la capital uruguaya, Mujica habló de "construir alguna fórmula de negociación que permita una salida sin guerra de lo que está pasando en Venezuela".

Alertó que "como están las cosas, si no se crea una alternativa diferente, si se pierde el sentido de la racionalidad, probablemente estemos frente a una intervención militar de Estados Unidos".

Mujica atribuyó dicha intervención a la razón "geopolítica" porque "esto no se debe sacar en el contexto de que Estados Unidos ha salido a intentar frenar el crecimiento chino, no ha vacilado en meterse en una guerra comercial, etc".

Para el ex mandatario del Frente Amplio, lo que "está detrás de todo" es que Washington "no va a permitir que la ley de la necesidad de un régimen en el Caribe termine traspasando la soberanía del petróleo venezolano, o algo por el estilo, a los intereses chinos".

Agregó que "no hubo ninguna contradicción en negociar con los talibanes en estos días, con Arabia Saudita. Ha habido una enorme tolerancia", a modo de contraposición con la postura del presidente Donald Trump, que no descartó una "intervención militar".

La crisis política venezolana alcanzó niveles críticos con la confrontación entre Guaidó y Maduro, considerado por la oposición y casi 40 países como un presidente ilegítimo Fuente: AFP

Con "una solución por desmoronamiento del régimen, van a pagar el precio de una intervención militar y es lo menos que precisamos en América Latina", afirmó Mujica.

El exmandatario sostuvo que "discutir de legalidad a esta altura es de una inocencia inusitada", y agregó que Uruguay "no es neutral ante la posibilidad de la guerra". Subrayó que la posición de la comunidad internacional no da "una vía de escape", es "ríndete o ríndete", con lo cual "están obligando al régimen a que muera peleando".

"El fantasma peor no es lo jurídico sino la percepción de la realidad: estamos con la posibilidad de que arranque una guerra y en esta zona la experiencia histórica indica que el poderío de Estados Unidos es inmenso, puede deshacerlo todo", alertó.

Mujica se expresó en favor de una salida que otorgue "cierta posibilidad de retroceder al régimen venezolano sin necesidad de que haya guerra, y tratar de garantizar elecciones libres donde se expresen todos, absolutamente todos".

Añadió que "es sabido que hay un chavismo antimadurista y sabemos que en la oposición existen corrientes y nada mejor que el juego democrático trate de equilibrar y que no exista una pasión aplastante".

De los coloquios en Montevideo participan la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, el presidente anfitrión, Tabaré Vázquez, representantes de Bolivia, México, Costa Rica, Ecuador, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Suecia.

Agencia ANSA