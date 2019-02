Facundo Ardusso pretende conquistar lo que siempre soñó: ser campeón de TC Fuente: Archivo - Crédito: ACTC

La voz de Facundo Ardusso denota serenidad. En cada palabra emana la armonía de un hombre que se encuentra a buenas consigo. Y no es para menos: viene de ser campeón de Súper TC 2000 . Además, en las últimas cinco temporadas se ubicó en los primeros puestos en Turismo Carretera, la categoría que abrirá el calendario 2019 el domingo, en Viedma. "Me entreno con la misma emoción y con las mismas ganas. Estoy con mucha confianza", dice a LA NACION el piloto de Torino, que en un momento de su vida tuvo que elegir entre el fútbol y el automovilismo.

Ardusso llegó a probarse en River, a donde lo llevaron buscadores de talentos atraídos por sus destrezas como futbolista en Sportivo Las Parejas, en Santa Fe. Tras vivir tres días en la pensión millonaria, se decidió por los fierros. Y hoy, consciente de que tiene una asignatura pendiente con el TC, solo piensa en ser campeón. Viene de finalizar segundo en 2017 y tercero en 2018. Su principal rival es Agustín Canapino, el campeón, con quien tiene una competencia saludable que no deja secuelas entre ellos.

-A horas del inicio, ¿cómo es tu preparación para esta nueva temporada de TC?

-Me entreno mucho en mi casa con el simulador. Hago hincapié en la parte mental, todo lo relacionado con la tensión, la reacción, la memoria y la flexibilidad mental. En lo que respecta al equipo, yo no me ocupo del armado del auto. No sé ni cambiar una tuerca (risas). Es una de mis debilidades. Pero siempre tengo una sensación de alegría, de estar motivado e ilusionado. La preparación es similar a las de años anteriores porque tengo el mismo equipo que en 2018. La mayoría de los sponsors continúa y eso nos asegura que tengamos una base sólida de trabajo.

-¿Qué similitudes encontrás con Canapino?

-Él es el mejor piloto del país y no lo discuto. Tenemos una sana competencia. Claro que me gusta ganar y me está faltando hacerlo en el TC. Quiero ir por ese título, y eso no implica que me relaje con el Súper TC2000. Quiero ser campeón de todo. Agustín y yo somos similares a la hora de manejarnos. Y no solo me refiero al automovilismo; también afuera del auto. Uno puede ser más rápido que el otro, pero lo importante es que entendemos al automovilismo y queremos transmitirlo al público de una manera sencilla.

-En Súper TC2000 estás por encima de Canapino. ¿Qué diferencia existe con el TC?

-Creo que en Súper TC2000 hicimos mejor las cosas que ellos, como ellos hicieron mejor las cosas en TC. En mi equipo tenemos un montón de gente involucrada para plantearnos nuevos objetivos. Renault nos da su apoyo y eso me deja muy tranquilo.

-¿Cambia en algo la preparación al saber que ahora los viernes son de ensayos y que la final pasa a ser de 25 a 30 vueltas?

-Lo veo como un cambio favorable. Los autos ahora van a gastarse más y en esos momentos pueden existir sobrepasos.

-Es cada vez más completo el sistema de adquisición de datos en el TC. ¿Para qué les sirvió a los pilotos?

-Antes se podía esconder información. Ahora ya no porque la adquisición de datos nos expone y nos muestra cómo se maneja, cómo se acelera, cómo se frena. Sirvió para acortar los tiempos, aprender más rápidamente. Nos cambió a todos y nos hace ser más perfectos en el manejo.

-¿Cuántas horas por día pensás en el auto?

-Este es un trabajo. Pero además, me gusta. Es mi profesión, pero también mi pasión y jamás olvido lo importante que es saber manejarse cuando uno no está compitiendo.

-¿Te considerás ídolo del TC?

-No me considero referente, y mucho menos, ídolo. Trato de no cambiar mi forma de ser. No tengo que olvidarme de que somos quienes somos por la popularidad que nos da la gente.

-¿Cómo te entrenás para los peligros del automovilismo?

-Es un deporte de riesgo, pero mucho menos peligroso que todo lo que pasa y veo en la vía pública. Nosotros no vamos con el celular en la mano, no estamos escuchando música a todo volumen. Lo asumimos con total responsabilidad y lo hacemos con total consciencia.

-En 2008 tuviste un fuerte accidente en Turismo Nacional. ¿Todavía se te viene a la mente?

-Siempre me acuerdo. Eso sí, jamás con un sentimiento de tristeza, porque cambió mi forma de manejarme en un autódromo. Ese día, a 500 metros de la largada se tocaron el segundo y el tercero. De repente, me encontré con una nube de tierra y aceleré a fondo. Estuve en terapia intensiva, varios días internado. La enseñanza que me dejó fue que cuando no tengo visibilidad, tengo que levantar el pie del acelerador. El accidente me sirvió, no solo para el automovilismo, sino también para la vida. Me obligó a dar muestras de carácter. Diez años después, ocupo un lugar en la mejor categoría. Quiero ser siempre protagonista. Pienso en eso. El equipo me acompaña y un 75% de los resultados corresponde a lo que hacemos en equipo. El 25% restante depende de mí.