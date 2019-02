Las diez razones que explican por qué Racing manda en la Superliga

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Las dos veces en que Racing fue campeón en el siglo XXI, sumó 42 puntos (2001) y 41 (2014). Eran todavía torneos cortos, de 19 fechas. En esta Superliga, con 17 jornadas desarrolladas, ya suma 42 unidades. Aún le quedan ocho partidos hasta una eventual vuelta olímpica. Y los números son contundentes: 13 victorias, 3 empates y apenas una derrota. Con 32 goles a favor y 10 en contra. Las estadísticas que genera Superliga Innova, el centro que procesa y analiza información y datos numéricos para los clubes, son una buena manera de auscultar al equipo al que dirige Eduardo Coudet y explicar por qué manda en la tabla de posiciones del fútbol argentino.

1| Es el que más busca el arco rival

En las 17 fechas, Racing es el equipo que más remata por partido (14,2 veces). Al igual que en la tabla de posiciones, en ese rubro la Academia es seguida por Defensa y Justicia (13,5). Además, el puntero es el que más patea al arco (5,9), seguido por Boca (5,1), Independiente (5), Vélez (4,8) y Tigre (4,7).

2| Lo que genera 'Licha' López

Lisandro López es la bandera, el corazón y el máximo goleador del puntero del campeonato. Después de la dura eliminación por la Copa Libertadores de 2018 en el Monumental, dijo en los micrófonos y en el vestuario que Racing tenía la obligación de ser campeón. Convenció a sus compañeros y a los hinchas. Lleva 14 goles en 16 juegos: un tanto cada 102 minutos. Pero no es un único aporte: su inteligencia para reconocer los momentos de los partidos termina destrabando algunos encuentros complejos. A punto de cumplir 36 años, quiere terminar con la obsesión de ser campeón en el club que lo formó.

3| Es el equipo que menos faltas comete

De los 26 conjuntos que conforman la Superliga, la Academia es el que menos tiros libres les da a los rivales por partido (11,6). El que más infracciones comete es Gimnasia (16,6) y el segundo que menos realiza es San Lorenzo (11,9). Además, Racing es el 4º equipo que más faltas recibe (14,5). Desde que llegó, Coudet aseguró que no le gustan los jugadores que solo recuperan la pelota. En todo el plantel no hay un futbolista exclusivamente de quite.

4| Jerarquía de jugadores

Entre Coudet y la secretaría técnica conformaron un plantel que puede ser la envidia de todo el fútbol argentino con excepción de Boca y River. Por cada puesto tiene dos jugadores de alto nivel y trayectoria, a los que, además, el entrenador logró potenciar. El equipo nunca se resintió pese a las reiteradas lesiones y siempre tiene una solución en el banco. Frente a Huracán dio la última prueba: los ingresos de Pol Fernández, Darío Cvitanich y Nery Domínguez fueron clave en el segundo tiempo para resolver el duro partido que el Globo le presentó a la Academia.

5| Sus delanteros encuentran el gol

Racing abrió el partido en 15 de sus 17 partidos. Es el que más lo hizo en la Superliga, seguido por Defensa y Justicia, Huracán y Talleres (10 veces). La particularidad, además, es que los tres futbolistas que más veces convirtieron el primer gol de un partido en esta Superliga juegan en Racing: Lisandro López (5), Cristaldo (4) y Cvitanich (4, pero ninguna vez en Racing; todos en Banfield). Cuando no aparecen sus delanteros, la pelota parada también puede salvarlo: es el segundo conjunto que más goles hizo por esa vía (10), superado solamente por Patronato (12).

6| Un candidato que juega como candidato

El puntero encabeza la tabla de posiciones desde la 4a fecha. Está en la cima desde el 2 de septiembre, cuando venció por 2 a 0 a Rosario Central. Y nunca se mareó. Los partidos que jugó en este año ante Aldosivi y Huracán se presentaron enredados, pero los sacó adelante con más convicción que juego. Con excepción de Arias, Saravia, Orban y Zaracho, todos sus futbolistas han sido campeones alguna vez, algo que puede ser un plus en momentos de nervios y ansiedad.

7| La contundencia es otra virtud

Es el segundo equipo que menos remates necesita para convertir: anota un gol cada 7,6 disparos (el primero es Atlético Tucumán, con 6,8, y luego están Independiente, con 8, y Patronato y Boca, con 8,8). Además, es el tercero que menos disparos que van efectivamente al arco requiere para anotar: convierte cada 3,2 tiros (lideran Atlético Tucumán, con 2,3, y Huracán, con 3).

8| En el Cilindro se vuelve imbatible

Que Racing se hace fuerte en el Cilindro no es una virtud única de este equipo: sacó 74% de los puntos como local en los últimos cinco años, según @ElMetodoRacing. Pero en esta Superliga incluso superó esa proporción: se quedó con el 86% de los puntos en casa. En nueve partidos, tuvo siete triunfos y dos empates (2 a 2 ante Boca y 0 a 0 con Banfield). En Avellaneda se vuelve casi infranqueable: solo le marcaron cuatro goles (dos Boca, uno San Lorenzo y uno Huracán).

9| Una garantía en el fondo

Junto a Defensa y Justicia, la Academia tiene la valla menos vencida del torneo: recibió 10 goles, apenas 0,59 por partido. Los arqueros Gabriel Arias y Javier García tuvieron buenos rendimientos y el resto de la explicación está en la solidez defensiva: es el 2º equipo contra el cual menos remates del rival terminan en gol (5,7%). El primero es Boca (5,3%), mientras que el promedio de la Superliga es de 9%.

10| El que más goles hace en el segundo tiempo

El escolta, Defensa y Justicia, ganó cinco partidos en el último cuarto de hora de los cotejos. Gracias a esos 13 puntos que cosechó en los minutos finales le da pelea a Racing, que también se hace fuerte en el cierre de los encuentros: es el equipo que más goles hace en los primeros 15 minutos del segundo tiempo (10) y el que más hace en las segundas partes completas (19). Dejó puntos sobre el final frente a Boca y los dos equipos tucumanos, Atlético y San Martín.

Ante River, un desquite "interno"

"Es una revancha interna, no por el rival sino por nosotros mismos. No nos salieron nada bien las cosas cuando fuimos a la cancha de River", expresó el entrenador Eduardo Coudet sobre la visita del próximo domingo al Monumental. El 29 de agosto pasado Racing se fue de allí con un 0-3 y quedó eliminado de la Copa Libertadores, el gran objetivo que se había planteado para 2018. Aquella noche Coudet dejó en el banco a Marcelo Díaz, y había marginado a Eugenio Mena de la lista para el torneo, algo de lo cual siempre dijo no arrepentirse.

Por entonces hubo críticas a Coudet por el planteo táctico. "Fue un mal día grupal. Un cachetazo muy duro, y no nos levantamos", asumió el DT. Tanto él como los futbolistas admitieron que aquella noche el equipo no fue el de siempre en cuanto a actitud. Ahora tienen una revancha para defender la punta de la Superliga: "Los equipos se hacen grandes cuando juegan con grandes rivales. Ahora vamos contra el campeón de América, que tiene un gran entrenador", sostuvo el director técnico.