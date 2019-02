Justin Bieber reveló el inesperado motivo por el que se casó con Hailey Baldwin

El músico contó que la decisión de contraer matrimonio con la modelo respondió a una razón: ponerle punto final al celibato Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 7 de febrero de 2019 • 17:34

Si bien tanto Justin Bieber como Hailey Baldwin desmintieron en un comienzo haberse casado, algunos integrantes de sus núcleos familiares deslizaron que efectivamente la joven pareja había pasado por el altar. Finalmente, el ídolo pop confirmó los rumores el 23 de noviembre de 2018, añadiendo que con su prometida- a quien conoció en 2009 en el programa Today, pero con quien se puso de novio el año pasado - habían tomado la decisión de contraer matrimonio en secreto, en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en septiembre en Manhattan.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, Bieber aludió a los motivos por los cuales se casó con Hailey - con quien posó para una impactante producción -, y contó que, tras un noviazgo muy intenso pero breve, tomaron la decisión de decir "sí, quiero" porque previamente se privaron de tener relaciones sexuales debido las creencias religiosas del músico, quien se mantuvo célibe antes de casarse con su esposa.

"Tenía un legítimo problema con el sexo", explicó Bieber. "Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como 'estoy tratando de protegerte del dolor y la pena'. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima", agregó, para luego hacer hincapié en el vínculo con su esposa. "Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por un buen comportamiento".

Asimismo, el cantante de "Love Yourself" habló con mucha efusividad sobre la modelo. "Cuando la vi en junio pasado, había olvidado cuánto la amaba y lo mucho que la extrañaba y el impacto positivo que había tenido en mi vida. Estaba como 'esto es lo que había estado buscando'", agregó. Baldwin, por su parte, se permitió una broma. "El punto es que el matrimonio es muy duro, esa es la frase con la que deberías abrir esta nota: estar casado es extremadamente difícil", dijo con honestidad la joven de 22 años.