El padre de Emiliano Sala, durante una vigilia en la plaza de Progreso Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

José E. Bordón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 7 de febrero de 2019 • 18:06

SANTA FE.- El dolor se siente en Progreso, ese pequeño pueblo distante 76 kilómetros al centro-norte de esta capital. No hay resignación; de eso se encargará el tiempo. Todos admiten que en horas, podría terminar la angustia de la prolongada espera. Falta conocer si efectivamente-, el cuerpo recuperado de la semidestruida estructura del Piper PA-46 Malibu, sepultado en el fondo del Canal de la Mancha, pertenece a Emiliano Sala .

El 22 de enero, día en el que se confirmó la desaparición del avión que trasladaba a Emiliano Sala (28 años) desde Nantes a Cardiff, comenzó en esta ciudad la vigilia, que fue más sentida cuando la familia superó el shock de la noticia y viajó, en tandas, a Gran Bretaña.

Pocos hablan. Los que pueden, se acercan al club San Martín, donde Emiliano comenzó su carrera de futbolista, o a la casa de Horacio, el papá, que permaneció en esta localidad desde que regresó de Rosario, cuando supo lo que le había sucedido a su hijo.

El pasado 24 de enero los vecinos de Progreso se reunieron para orar por Emiliano Sala Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Aún resuenan sus palabras cuando se anunció el hallazgo del avión que llevaba a Emiliano de Nantes a Cardiff. "No tengo la esperanza de que Emiliano esté con vida. Sería un milagro. Me deja un poco más tranquilo esto de que hayan encontrado un cuerpo. Es una cosa que no se puede creer", apuntó entre lágrimas, reunido con sus amigos en su vivienda.

Lo último que se supo en Progreso fue la declaración del forense, quien aseguró que "un examen post-mortem se llevará a cabo a su debido tiempo. Si bien aún no se ha llevado a cabo la identificación formal, las familias de Emiliano Sala y David Ibbotson están al tanto de la situación y continuarán recibiendo el apoyo de oficiales de enlace familiar especialmente capacitados durante este difícil momento".

El cuerpo fue llevado a Portland en Dorset por el barco Geo Ocean III, y llevado en una camilla a una ambulancia, antes de ser trasladado al forense.

"Todavía el gobierno británico no genera noticias sobre la identificación del cuerpo recuperado. Seguimos a la espera de más información", dijeron esta tarde a LA NACION amigos de la familia.

El club donde Emiliano inicio sus pasos en el fútbol Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

"No sabemos nada. Hay un silencio total. Christian Martin (el corresponsal de Fox Sports que está siguiendo de cerca la búsqueda) dijo que puede demorar hasta 3 días. El cuerpo está muy deformado", relataron.

"Todos confiamos que el cuerpo (hallado) sea el de Emiliano. Que sea traído a Progreso y reciba una cristiana sepultura. Ojalá esto se termine pronto. De lo contrario, no sabemos qué puede llegar a suceder, porque la policía inglesa ya dijo que el caso se cierra acá", avaló un familiar del futbolista.