Diamante, donde late el legado del doctor Domingo Liotta

La casa natal del reconocido médico se convirtió en hotel boutique y museo, para contar su historia y celebrar sus logros (además de disfrutar) Crédito: Patrick Liotta

Daniel Flores SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 10 de febrero de 2019

DIAMANTE.- El puente de acceso por la ruta 11 a la ciudad entrerriana de Diamante dice mucho más que cualquier señal de tránsito. Desde el año pasado está cubierto por un mural del artista plástico Mario Lange con la colaboración de más de 300 vecinos. Es una bienvenida alegre. Llaman la atención sus flores, barcos navegando el Paraná, corazones y guitarras de colores vivos.

No son motivos al azar. En Diamante nació Domingo Liotta, uno de los más renombrados médicos argentinos, reconocido por haber desarrollado e implantado el primer corazón artificial.

Diamante es una localidad de 20 mil habitantes en la orilla oriental del Paraná, donde, sobre todo de marzo a noviembre, hay buena pesca de dorado, surubí, sábalo y boga. La casa natal del doctor Liotta (que en noviembre cumplió 94 años) hoy funciona como hotel boutique y cuenta con una sala-museo dedicada a su trayectoria y su legado. Junto con los atardeceres en las barrancas sobre el río y el cercano Parque Nacional Pre-Delta, esta casa-hotel-museo es otra buena excusa para pasar por Diamante.

Según Francis Ford Coppola, cineasta, pero también dueño de hoteles, la hotelería es otro medio para contar historias. Pocos alojamientos cumplen tan claramente con esa idea como El Jardín de Agatina, la casa de la calle 25 de Mayo, en esta ciudad entrerriana a 350 kilómetros de Buenos Aires (447, por ruta). Por iniciativa de Patrick Liotta, hijo del Secretario de Salud Pública de Juan Domingo Perón y presidente del Conicet, la propiedad centenaria tiene desde hace un par de temporadas una nueva vida, con cinco habitaciones, todas diferentes, alrededor de un gran patio cubierto de verde, de flores y de recuerdos.

Testigos de siestas, charlas sin apuro con mate y tortas fritas,noches frescas y estrelladas, en el patio hay un aljibe, una buena pileta, una enigmática fuente con hipocampos, un loro algo temperamental (Amadeus) y un banco de madera donde se lee esta inscripción: "En 1940, en este mismo lugar, Domingo Liotta le dijo a su madre que quería estudiar medicina en lugar de farmacia, como recomendaba su hermana".

Buenos recuerdos

La sala-museo dedicada a la trayectoria de Liotta Crédito: Patrick Liotta

A pocos pasos del banco está la sala con fotografías, diplomas, medallas, recortes periodísticos y objetos varios pertenecientes al médico. En una vitrina, se ven varios prototipos de dispositivos cardiovasculares desarrollados por Liotta. Patrick guía la visita con entusiasmo, conocimiento y, claro, familiaridad. La historia de su padre, desde el patio de esta casona hasta los laboratorios, quirófanos y universidades de Estados Unidos, Francia, China y más allá, no es menos asombrosa que sus logros científicos.

Después de vivir algunos años en Los Ángeles, Liotta hijo regresó al país y se instaló en Diamante para recuperar la vieja residencia y homenajear a su padre, en vida y de una manera más creativa que con una simple placa o con el nombre de una calle. En abril, por ejemplo, se cumplirán 50 años del "primer corazón artificial total implantado con éxito en una paciente en transe de morir", adelanta Patrick (fotógrafo y músico, además), "por eso estamos organizando para esa fecha la Maratón del Corazón en Diamante y preparamos la inauguración de una plazoleta con una escultura inspirada en la obra de mi viejo".

Música por el cambio

En el puente de la ruta 11 también había guitarras. Otra conexión con la casa Liotta y otra historia curiosa. Detrás de una de las puertas que dan al Jardín de Agatina funciona una sede de Playing For Change, proyecto multimedia del productor estadounidense Mark Johnson, conocido sobre todo a partir de los videos virales de músicos callejeros tocando una misma canción alrededor del mundo (Estados Unidos, Nepal, España, India o Sudáfrica). Con el objetivo de "conectar el planeta a través de la música", su video de "Stand By Me" va por las 125 millones de vistas en YouTube y la Fundación detrás de todo esto cuenta con escuelas y capítulos en una docena de países.

De la mano de Patrick Liotta, Playing For Change llegó también a las barrancas del Paraná y hoy ofrece clases de distintos instrumentos a chicos de la zona. Además, claro, la filial diamantina ya produjo su propio video, la canción-con-todos "El amanecer", con la participación de Raly Barrionuevo, Pipi Piazzolla, Verónica Condomi y otros artistas, que marcha a buen ritmo hacia su primer millón de views.

El Parque Nacional Boutique

A pocos km de Diamante se accede al Parque Nacional Pre Delta Crédito: Carolina Reymúndez

A minutos del centro de Diamante se accede, con entrada libre, al Parque Nacional Pre Delta, el parque nacional más pequeño del país. Son sólo 2608 hectáreas pertenecientes a la ecorregión Delta e Islas del Paraná.Es una especie de reserva boutique, ideal para apreciar ambientes de la zona como albardón (de mayor altura, donde se encuentra la selva en galería), la laguna y el bañado, entre sauzales y pajonales y camalotes.

Gracias a las últimas obras, el centro de visitantes, las pasarelas de los senderos (unos cuantos metros, apenas) y el sector de camping y recreo estaban en condiciones óptimas. Sin embargo, desde fines de enero el parque se encuentra cerrado al público por la crecida del Paraná. "El ciclo de crecientes resulta beneficioso para la biodiversidad", aclaran la administración. Chequear el estado del parque antes de planear una visita.

Los atardeceres del Paraná, otra razón para visitar Diamante Crédito: Carolina Reymúndez

Datos útiles

Cómo llegar: Por el puente Zárate-Brazo Largo, tomando RN 12 hasta Gualeguay y desde allí por RP 11 hasta el ingreso a Diamante. En total son 440 km. Desde Rosario, cruzando el puente hacia Victoria, hay unos 130 km.

Dónde dormir: El Jardín de Agatina: cinco habitaciones con diferentes comodidades y servicios (baño privado, cocina, terraza propia, etc), desde 700 pesos por persona, por noche. Contacto, vía facebook El Jardín de Agatina o por el tel.: 011 6936-0832. 25 de Mayo 20, Diamante, Entre Ríos.

Qué hacer

Carnaval: los sábados 16 y 23 de febrero continúan los festejos carnavaleros en la pequeña localidad de Strobel, vecina de Diamante.

los sábados 16 y 23 de febrero continúan los festejos carnavaleros en la pequeña localidad de Strobel, vecina de Diamante. Aldeas del Volga: a pocos km de de Diamante se puede acceder a todo un circuito de colonias de inmigrantes alemanes como Valle Maria, Spatzenkuter y Brasilera, con restaurantes de cocina típica, capillas góticas y granjas tradicionales.