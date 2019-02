El presidente de River y la comunicación que esperaban los hinchas sobre el futuro del estadio Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

"La cancha no se vende, la cancha no se vende". El grito que surgió desde la popular Sívori Alta del Estadio Monumental, en el último partido por Superliga que River jugó de local, reinstaló la polémica. Luego de la conquista de la Copa Libertadores y tras el cierre del mercado de pases, uno de los focos más sensibles en los pasillos de la institución de Núñez es el futuro del estadio ante una posible remodelación o mudanza. Y los rumores no paran de correr, mientras la gran mayoría de los hinchas se expresa en contra de moverse de la histórica casa millonaria y la CD comienza a hacer sondeos acerca del pensamiento de los socios.

Frente a esta situación, y luego de un pedido del 24 de enero firmado por doce Agrupaciones políticas de River en el que se solicitaba información del proyecto y las posibles alternativas, el club difundió una carta firmada por el presidente Rodolfo D'Onofrio en el que explica la situación actual del tema a través de cuatro puntos.

"Al momento, no hay ningún tipo de definición ni decisión en lo que refiere al abordaje del proyecto relacionado con el Estadio", destaca el primer eslabón y continúa: "Sí es correcto que nos encontramos en una etapa, aún en curso, de relevamiento, estudio y análisis de las condiciones de las distintas opciones que pudieran existir para pasar a una instancia de decisión respecto de las alternativas disponibles".

Luego, en el tercer punto, se explica: "Estimamos que en el transcurso de los próximos meses concluiremos esta etapa y, en virtud de ello, presentaremos todas las alternativas y su respectivo análisis de viabilidad a los socios de River, en pos de encarar recién allí el proceso de decisión". Y luego, antes de la firma del presidente, se agrega: "Es importante aclarar que dicho proceso será absolutamente transparente, participativo y conforme al marco normativo que nuestro Estatuto Social plantea".

La postura de D'Onofrio en el tiempo

A comienzos de de 2017, antes de que D'Onofrio consiguiera la reelección en las últimas elecciones presidenciales, la discusión sobre el estadio ya comenzaba a tomar calor. En una entrevista con LA NACION en marzo de aquel año, el presidente fue claro: "Hay que modernizarlo, está quedando viejo. Las tribunas están alejadas, hay que acercarlas. También aumentar la capacidad, mejorar las instalaciones internas... hay que hacer algo más moderno. Tenemos un proyecto, un plan económico y financiero, y lo vamos a discutir. Es uno de los temas que más me motiva de acá en adelante".

Luego, en noviembre, a pocos días de las elecciones, apuntó más alto en Fox Sports Radio: "Necesitamos un estadio más moderno y para más gente. Estoy convencido de que el país va a ayudar y con un contexto favorable podremos conseguir maneras de financiarlo. River lo puede hacer. El objetivo es un estadio para 85 mil personas, moderno techado, con palcos. Es un proyecto a 10 años. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana".

Un año después, en octubre de 2018, D'Onofrio reafirmó su postura, pero destacó que todo se iba a someter a votación en la Asamblea de Representantes de Socios, aunque hace tres semanas todo se volvió a agitar con sus declaraciones en CNN en español: "Hoy tenemos una discusión. Un estadio para 85 mil personas cerrado no cuesta menos de 300 millones de dólares y remodelar el que tenemos sale entre 140 y 150 millones de dólares, que no tenemos. Así que hay dos proyectos: la remodelación del actual estadio o hacer uno nuevo", destacó.

Además, agregó: "Pedimos tierras al lado del Centro Naval y estamos conversando. Ojalá el Presidente se saque un poquito la camiseta de Boca y me las venda. Es una broma, lo digo con respeto. La venta de la tierra del Monumental nos daría los fondos para construir el estadio e inclusive las obras viales necesarias estarían a cargo de River. Los pasos son: hay que comprar la tierra, presentar un anteproyecto del estadio, llamar a una licitación para vender las tierras de la cancha actual y llamar a licitación para hacer la obra".

Cómo sería el proyecto de mudar el Monumental

¿Cómo sería el proyecto que más fuerza toma? Tal como adelantó LA NACION en abril de 2017, la opción más firme es vender los terrenos del Monumental para construir un estadio nuevo a 600 metros, en los terrenos que están cerca del Cenard (será mudado al Parque Olímpico de Villa Soldati) y detrás de la ex ESMA. Se trata de un megaproyecto que costaría alrededor de 250 millones de dólares y que se financiaría con la venta de las tierras actuales y con capital que aportarían empresas privadas.

Allí mismo funcionarían los deportes del club, mientras que el área educativa se trasladaría al polo educativo -se llamará Parque de la Innovación- que se construirá en el actual Tiro Federal y solo se mantendrían la pileta, el estacionamiento y el Museo River en sus presentes ubicaciones. Además, el fútbol profesional no perdería la localía: el estadio actual se derrumbaría recién cuando esté terminado el nuevo, algo que podría llevar cinco años.

La situación se potenció luego de la subasta que se realizó en noviembre del Tiro Federal: el fideicomiso financiero privado Buenos Aires Landmark -propiedad de los grupos Werthein y Sielecki- pagó 5600 millones de pesos (151,5 millones de dólares al cambio vigente) por un terreno que comprende dos manzanas del actual predio del Tiro, en las avenidas Libertador y Udaondo. Allí se podrán construir edificios de hasta 100 metros por un total de 150 mil metros cuadrados y se ubicará el Parque de la Innovación.

La futura sede del Tiro Federal estará entre el Parque de los Niños y clubes náuticos, sobre la desembocadura del arroyo Medrano, en el mismo barrio, y podría seguir teniendo a River como vecino de oficializarse el proyecto del nuevo estadio.