Ivana Icardi volvió a disparar contra Wanda Nara y contó que recibió amenazas

La hermana de Mauro arremetió contra su cuñada a través de duros mensajes en Twitter

"Cuando la conocí me cayó muy bien", le contaba Ivana Icardi a LA NACION hace cuatro años, cuando recién salía del reality Gran Hermano, en relación al primer encuentro que tuvo con su cuñada Wanda Nara , la esposa de su hermano, Mauro Icardi .

Sin embargo, el tiempo pasó, y la joven adquirió otra perspectiva del vínculo del futbolista con la rubia, y en las últimas semanas no dejó de aludir a cómo Wanda distanció a Mauro de su familia, y a cómo está interesada estrictamente en su dinero. "¿Cuándo dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón", llegó a escribir Ivana.

La hermana de Mauro Icardi culpa a Nara de haber distanciado a la familia del futbolista Fuente: Archivo

Cuando se pensaba que su última catarsis había sido la definitiva, Icardi contó en Twitter que recibió amenazas como consecuencia de sus palabras hacia Wanda, aunque se cuidó de nunca nombrar a su cuñada. "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre", disparó Ivana en Twitter, y entró en especificidades. "¡Me dice que me va a sacar plata! ¿Quién será? Dios mío, cómo te dolió que alguien te saque la careta, eh. ¡Ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona", manifestó sin vueltas.

Por otro lado, Ivana echó más leña al fuego cuando publicó fotos de la exnovia de su hermano, para remarcar las diferencias entre ella y Wanda. "¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos. Nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando", concluyó la joven, quien continúa atribuyéndole a Nara la imposibilidad de tener una relación fluida con el delantero del Inter.