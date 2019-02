El conductor es una marca registrada en las entregas de premios que llegan desde el extranjero

Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 9 de febrero de 2019 • 13:01

"Soy de ciudad de México, hijo de españoles, una persona bicultural y bastante chilango como decimos por acá". Rafael Sarmiento se presenta con esa voz característica que en el mundo hispano ya es conocida a través de las transmisiones de las ceremonias de los Oscar , Globo de Oro , American Music Awards y también los premios Grammy , que se celebrarán este domingo en los Staples Center de Los Angeles.

Hace casi una década es uno de los comentaristas principales de la señal TNT. Sin embargo, este conductor, periodista, productor y músico en sus tiempos libres, no necesitó emigrar a Estados Unidos. "La posición geográfica siempre me favoreció. Voy y vuelvo cada vez que tengo que trabajar en los premios. No he tenido que emigrar como otros", cuenta el comentarista, que fue testigo de los momentos más antológicos y desastrosos de las ceremonias más vistas del planeta.

Todavía se acuerda la noche que, por un minuto y medio, La La Land recibió el Oscar a la mejor película, que en realidad era para Luz de Luna; o la vez que Adele decidió empezar de nuevo la canción porque se había equivocado en una entrega de los Grammy. "Son las cosas que suceden en vivo. Son esos pequeños momentos que hacen especial cada ceremonia", agrega Sarmiento, que durante la próxima transmisión de los Grammys, mañana a las 22, estará acompañado por Ileana Rodríguez y César Cardoza.

Premios Grammy 2017: el día en que Adele se volvió a equivocar 01:16

Video

"Nuestra tarea es poner en contexto al televidente y ser parte de la conversación. Queremos que el público esté vibrando con nosotros. Si sucede algo fuera de lo común, lo comentamos. Nuestro papel va por ahí", dice Sarmiento, que se prepara varias semanas antes de cada ceremonia para saber vida y obra de los nominados como si fuera a un concurso de preguntas y respuestas. "No toda la gente puede ver todas las películas y escuchar todos los discos nominados, pero nosotros sí".

El oficio lo llevó de estar produciendo un programa de rock en la TV Azteca a formar parte del equipo de TNT. "Esta profesión me permitió reunir mis dos pasiones. Yo crecí entre la música y el cine", confiesa. Su padre tenia un programa de música clásica y su primo hermano fue locutor de rock durante mucho tiempo. Para el joven Rafa Sarmiento, esas influencias fueron definitivas en su destino. "Recuerdo que mi tío iba y venía de Estados Unidos con vinilos y nos juntábamos en su casa a escuchar a Bowie, The Clash, Led Zeppelin. Los clásicos los descubrí en esa casa. Yo mismo después armé una colección de discos con mis propios gustos. Muchas de las cosas que veo en los Grammy a veces no me gustan, pero me ayudan a abrirme musicalmente", confiesa.

Su vida se reparte entre su trabajo como comentarista, como productor de videos y otros proyectos paralelos como tocar el bajo en la banda de Flip Tamez, donde participa el guitarrista de Yumbo y un argentino en los teclados que se hace llamar el Pibe Láser. Con el grupo ya tocaron en festivales como el Vive Latino y subieron canciones a Spotify. "La música siempre ha sido importante en mi vida, pero es mi vida paralela, de otra manera no la podría hacer", asegura.

-Con la experiencia que tenés como comentarista de los Grammy, ¿qué pálpito tenés para mañana?

-A veces en las premiaciones para el cine como el Oscar tenemos termómetros previos como los premios de los sindicatos y de los críticos, pero eso no pasa en la música. En los Grammy siempre es muy difícil saber qué va a pasar. Incluso performances en vivo que generan mucha expectativa en la previa terminan siendo malas. Artistas como Drake, que otros años llegaron como favoritos, al final se fueron con pocos premios. Es todo medio una nebulosa. A la única que le apostaría es a Lady Gaga. Con el tema de la película Nace una estrella, seguro se va a llevar un Grammy y, después, el Oscar.

Shallow, banda de sonido original de Nace una estrella (2018) - Fuente: YouTube 03:35

Video