En la grabación inédita, el Rey del Pop responde preguntas sobre supuestos actos de pedofilia Fuente: Archivo

Un video nunca antes difundido se dio a conocer por medio del tabloide The Daily Mail, y éste tiene como protagonista excluyente a Michael Jackson . En el fragmento de nueve minutos - grabado el 1 de marzo de 1996 - se lo puede ver al Rey del Pop respondiendo preguntas sobre las acusaciones de pedofilia que pesaban sobre él. Dicho interrogatorio también tuvo como eje los supuestos abusos sexuales que habría cometido contra Macaulay Culkin, Jordan Chandler y Brett Barners, visitantes frecuentes de su rancho Neverland.

Si bien al músico se le preguntó directamente si había abusado sexualmente de los niños, Jackson optó por reírse, bostezar, e incluso dejar en manos de su abogado el transcurrir del interrogatorio. Sin embargo, sobre el final del video, decidió hacer un peculiar descargo: "Jesús siempre se rodeó de niños, así fue como me criaron, para ser así e imitarlo (...) Y quiero aclarar que si la gente escucha una mentira el tiempo suficiente, la cree. Han mentido sobre mí. Soy un afroamericano, estoy orgullo de eso, me honra. El rumor del aclarado de piel es un rumor. No me blanqueo la piel. No soy gay", se lo escucha decir al cantante de "Thriller", quien falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años.

El interrogatorio surge a partir de una demanda que cinco empleados de Nerverland le iniciaron a Jackson por despido sin causa. Michael Ring, uno de los demandantes, contó que varios empleados vieron cómo el músico se comportaba de manera inapropiada con los menores de edad que visitaban su mansión de California. Recordemos también que en enero de 2005 se le inició un juicio al cantante, quien por entonces fue acusado de haber abusado de un menor de 13 años enfermo de cáncer. El 13 de junio del mismo año, el artista fue absuelto.

El video inédito publicado por The Daily Mail coincide con la polémica que generó el documental Leaving Neverland, dirigido por Dan Reed y estrenado en Sundance, que cuenta con entrevistas a hombres ahora adultos que describen los presuntos acosos que sufrieron en los años 90 por parte de Jackson.