El Sub 20 en los mundiales: títulos y grandes figuras del más campeón

Lionel Messi fue estandarte del campeón 2005 y se adjudicó la Bota de Oro, entregada por el Príncipe Guillermo, de Holanda. Fuente: Reuters - Crédito: Enrique Marcarian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 7 de febrero de 2019 • 19:57

Con el triunfo por 2-1 sobre Uruguay en la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, la Argentina se aseguró un lugar en el Mundial de Polonia, que se jugará entre el 23 de mayo y el 15 de junio de este año, además de una plaza en los Juegos Panamericanos de Lima (julio y agosto). Así, el seleccionado al que dirige Fernando Batista disputará la Copa del Mundo, algo que el equipo albiceleste ha hecho en 15 de las 21 realizaciones.

La Argentina consiguió el título mundial en seis ocasiones. Lo logró en su primera intervención, en Japón 1979, cuando Diego Maradona y Ramón Díaz fueron las figuras con César Menotti como DT, y luego levantó la copa otras cinco veces en 12 años, durante la etapa más fructífera de los seleccionados juveniles nacionales: Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007.

La época dorada, encabezada por José Pekerman como director técnico, convirtió a la Argentina en el más veces campeón, con una corona más que las cinco que acumula Brasil. Este, sin embargo, es el seleccionado que llegó a más finales, con nueve, dos más que las alcanzadas por su vecino y archirrival. Le ganó, por caso, la de México 1983, la única que perdió el conjunto de la AFA.

Argentina, campeón en Japón 1979

La Argentina no tomó parte en la primera cita del historial, Túnez 1977, y luego intentó, sin lograrlo, acceder a otros cinco mundiales: Unión Sovietica 1985, Chile 1987, Australia 1993, Egipto 2009 y Turquía 2013. Tras la gloria abundante del período 1995-2007, un cono de sombras cubrió al Sub 20 entre 2009 y 2017, ya que a las no participaciones en dos de los últimos cinco campeonatos agregó el fracaso en las etapas de grupos de Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017.

Javier Saviola, German Lux, Julio Arca y Andres DAlessandro levantaron la Copa en 2001, como locales Fuente: Reuters - Crédito: Enrique Marcarian

Javier Saviola, con 11 goles, es el futbolista argentino que más convirtió en los mundiales de esta categoría, con la particularidad de que anotó todos sus tantos en su única intervención, en 2001. En tanto, Sergio Agüero es el que más partidos ha jugado: 11, integrando los planteles campeones de 2005, cuando Lionel Messi se llevó la Bota de Oro, y 2007.

Los goles de Saviola en 2001