Un abrazo al Cenard: la manifestación del mundo del deporte que se hizo escuchar

7 de febrero de 2019

Una vez más, el mundo del deporte hizo escuchar su voz. Tal como ya ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando el rumor de la mudanza del CeNARD , el Instituto Superior de Educación Física Dr. Enrique Romero Brest y la EEM Nº3, comenzó a hacerse más fuerte. En aquél entonces, deportistas, entrenadores, alumnos y profesores, convocaron a un 'Abrazo al CeNARD' para pedir que no se realizara ese traspaso. Hoy volvió por más, más fuerte. Fue con una movilización pacífica, por parte de las personas que trabajan, estudian y se entrenan en este predio, pero convincente. Una movilización del corazón, donde el pedido fue claro: "No a la destrucción, basta de negocios inmobiliarios".

"El mundo deportivo ya tiene total conciencia de lo que pasa. Hace 60 días que hicimos la primera manifestación y pasaron cosas en el medio como que el deporte se degradó a Agencia de Deportes. Esto no puede pasar, nos tenemos que hacer escuchar", describió Luis Bruno Barrionuevo, expreparador físico de las Leonas y una de las voces que lleva adelante la lucha para que no se realice la mudanza del Cenard.

Fueron muchos los que se acercaron a la esquina de Avenida del Libertador y Crisólogo Larralde. Padres, hijos, atletas, alumnos... todos con un mismo propósito. Banderas con el lema: "Salvemos el Cenard". Carteles que señalaban: "#No a la privatización del deporte". Todos con un mensaje, todos con un pedido al gobierno.

Así siente Mateo, alumno de segundo año del Instituto Romero Brest, que la mudanza afectaría su educación, su rutina y sus posibilidades de aprendizaje. Lo comprende Miriam, de 47 años, una exatleta que hoy también está cursando el profesorado. Lo defiende Ana, profesora de gimnasia artística que instruye a las pequeñas gimnastas dentro del Cenard. Todos lo viven día a día, por eso no comprenden su mudanza, el desarraigo de un lugar con tanta historia, con instalaciones de primer nivel, que se vean afectadas. Que se destruya toda la inversión, el tiempo, las historias cosechadas ahí adentro.

"El Cenard no se vende, el Cenard no se vende" se escuchó cantar durante la manifestación que duró más de una hora. Todos arengaron este pedido. Eran padres, hijos, maestros, alumnos. También se acercaron dirigentes de las federaciones, atletas paralímpicos, madres y docentes. Todos con la intención de mejorar el deporte argentino, su crecimiento. Por eso piden que se no cierre el Centro de Alto Rendimiento, que no se mude, y por el contrario, que se sume al nuevo predio de Villa Soldati. Que sean dos, en vez de uno: que se federalice el deporte.

"Nuestra realidad como deportistas paralímpicos es diferente y se debe en muchos casos a la accesibilidad. No todos los atletas tienen la misma discapacidad, entonces movilizar a todos esos atletas a un lugar que todavía no está preparado para albergar a todos, y que nos dicen que en tres años lo va a estar con una inversión que es descomunal, genera complicaciones", descibió Ariel Quassi, integrante de la selección de natación paralímpica.

No me imagino el Cenard en otro lugar que no sea acá en Libertador y Crisólogo Larralde Ariel Quassi

Desde que terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, los rumores de la mudanza del CeNARD al Parque Olímpico en Villa Soldati son cada vez más fuertes. La nueva Agencia de Deporte Nacional no busca ampliar sus centros de entrenamientos, sino que busca una mudanza. Derribar todo el predio del barrio de Núñez y pasarlo a las nuevas instalaciones en Villa Soldati, predio que aún no está terminado.

Sobre las tierras que dejaría disponibles este predio y las escuelas, sumado al Club Tiro Federal -el cual ya fue vendido y lo que conlleva a que la venta sería un hecho- asoma el emprendimiento de un proyecto inmobiliario para 2020 con edificios de más de treinta pisos con vista al río.

Por eso las voces de la comunidad se hace escuchar. No quieren que se derribe un predio histórico, único y de nivel internacional. Barrionuevo, expreparador físico de las Leonas fue muy claro en una nota con la Barricada TV: "Que se tome conciencia de que no se necesita que se destruyan instalaciones, sino que se incrementen. Sería bárbaro que éste (Cenard) se mantenga. Porque si bien no es el mejor del mundo, este es muy bueno, cumple con las expectativas y con los requerimientos del deporte de alto rendimiento", explicó.

"Si a esto se le agregan las instalaciones del predio de Villa Soldati, creo que habría un boom, un crecimiento del deporte argentino. Por eso nos oponemos a esta excusa de las nuevas instalaciones, a que se destruya todo este predio con edificios muy modernos: la gimnasia artística tiene un gimnasio de primera generación (inaugurado por Carlos Mac Allister ), dos pistas sintéticas de atletismo, una pileta de características olímpicas...nos oponemos porque quieren destruir el deporte argentino para que una empresa familiar construya edificios para mejorar su negocio", sentenció.

La pacífica movilización terminó con un abrazo al Cenard, sobre la entrada de Libertador y que aún señala ser una Secretaría. Luego de los discursos de las autoridades del Instituto Romero Brest, y de la lectura de todas las adhesiones por parte de las federaciones, confederaciones y atletas, los participantes entonaron el himno nacional.

El DNU 92/2019 que agitó las aguas

El 30 de enero el presidente Mauricio Macri firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia en relación al deporte: la Secretaría de Deportes se convierte en una Agencia de Deporte Nacional con autonomía para administrar sus fondos y sus bienes.

En primer lugar, esto supone un cambio de jerarquía del ente deportivo frente al Estado. Además, el paso de Secretaría a Agencia deja abiertas muchas puertas, entre las que se vislumbra la habilitación a la venta de los terrenos que conforman el CeNARD, el Instituto Superior de Educación Física Dr. Enrique Romero Brest y la EEM Nº3.

De acuerdo con distintos artículos del DNU, el organismo manejará los ingresos de recaudaciones, ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes, muebles y servicios, además de derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su custodia.