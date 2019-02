Un recurso natural con seguro a prueba de argentinos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 8 de febrero de 2019

Treinta años después, la geología enfrenta otra vez a la Argentina a los dilemas de la abundancia, un desafío infrecuente en un país habituado a convivir con indicadores en rojo. A mediados de los años 80 ocurrió el boom de Loma La Lata, un yacimiento de gas que sostuvo a algunas de las mejores noticias económicas de los años posteriores, como el desarrollo del GNC y el relanzamiento del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, el mayor complejo productivo del país. La confianza en el recurso era tan grande que las inversiones atadas al gas se extendieron hasta fines de 2001, en las vísperas de la mayor crisis del país.

El brillo de Loma La Lata queda opacado si se lo compara con el de Vaca Muerta, que entró en escena a principios de esta década y aglutina las inversiones en la gestión de Mauricio Macri.

Desde Raúl Alfonsín hasta Cambiemos, la historia del gas está tejida con sobresaltos. Los recursos de hoy contrastan con la carestía de la década pasada, cuando se le cortó de un día para el otro el suministro a Chile y se hizo común la restricción a la industria local. Las mayores responsabilidades por esos pecados le corresponden al tándem Kirchner-De Vido-Moreno. En su versión energética, el populismo no se detuvo a pensar en alternativas para evitar un conflicto con un país limítrofe y priorizó la venta a precios ridículos entre los coterráneos. Pero también al sector privado, dado que YPF obtuvo permisos de exportación con reservas que después mostraron ser menores a las que figuraban en los documentos, y a la gestión de Carlos Menem, excesivamente generosa con esas autorizaciones.

La bonanza de hoy hace acordar a los años 90. ¿Cómo hacer para no dar un paso más y sospechar que, con un cambio en las condiciones futuras del negocio, podría reinstalarse un escenario de escasez? Desde la mirada privada, por caso, YPF y Techint acusan al gobierno proempresa de Macri de romper las reglas de juego por su reciente lectura de los subsidios al gas, cuyo intérprete sobresaliente es el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quizás el mayor creyente en el liberalismo y en el capitalismo entre quienes conforman el círculo de confianza del Presidente. Y no es imposible que Cristina Kirchner vuelva al poder en diciembre próximo, según las encuestas que manejan incluso en la Casa Rosada. Nadie puede, entonces, asegurar que su eventual retorno no venga acompañado de la política que condujo a la crisis energética.

Una cuenta que llegó al escritorio de Macri explica el conjuro para evitar la repetición del fracaso: incluso si la demanda local creciera a un 3% anual por 10 años, sobraría tanto gas de Vaca Muerta que correría el riesgo de quedar para siempre en el subsuelo, porque podría ser reemplazado por otra tecnología. Dicen que la naturaleza es generosa, algo que se corrobora en este caso: parece haberle dado al país un recurso asegurado contra sus políticas.