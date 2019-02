Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Corvalan

El Gobierno busca comparar el avance de obras con el kirchnerismo; denuncias en Santa Fe y grieta en Chaco

María Paula Etcheberry 8 de febrero de 2019

Las intensas lluvias de enero colocaron a Santa Fe , Entre Ríos , Chaco , Corrientes y Santiago del Estero en situación de emergencia hídrica. En noviembre pasado, Buenos Aires también fue víctima del agua. Según fuentes del Ministerio del Interior, hoy hay 45 obras nacionales en ejecución y seis en proceso de adjudicación en las provincias que sufrieron los desbordes. Son números que en la cartera de Rogelio Frigerio contraponen a 2015, año en el que -señalan- no había ninguna obra hidráulica en marcha.

Pero, como en la antesala de la última elección presidencial, las inundaciones no solo afectaron viviendas, barrieron cultivos y cerraron caminos; también amenazan con convertirse en parte del contexto de campaña y en munición para los cruces políticos.

Esa posibilidad ya es un hecho en Santa Fe, donde Cambiemos y el gobierno del socialista Miguel Lifschitz intercambian acusaciones.

Desde la provincia indicaron a LA NACION que la Secretaría de Recursos Hídricos realizó inversiones por $5890 millones en obras contra inundaciones entre 2017 y 2018. También destacaron la creación del Comité de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, territorio anegadizo que comparten Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

Desde Cambiemos cuestionan por falta de obras del gobierno santafesino. De hecho, la diputada de la Coalición Cívica Lucila Lehmann presentó una denuncia al respecto. "Se hicieron obras en Córdoba que nos iban a inundar. Hubo exfuncionarios que avisaron esto y la provincia lo omitió. Nunca hicieron un plan contra inundaciones en 12 años", explicó Lehmann a LA NACION.

Sin entrar en la disputa directa, en la Casa Rosada avalan esta postura. "La provincia no presentó a la Nación proyectos en la zona del norte de Santa Fe. Recién ahora van a presentarlos", señalaron a este diario desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica.

En el gobierno santafesino hacen otra lectura. "No haber presentado proyectos de obras de gran envergadura, que requieren financiarse con la Nación, no implica que no hayamos planificado obras menores. Más que grandes obras, se necesita un cúmulo de pequeñas obras para resolver las inundaciones rurales", afirmó Juan Carlos Bertoni, secretario de Recursos Hídricos de la provincia.

En Entre Ríos, otra de las provincias afectadas, la disputa entre la Casa Rosada y el gobernador peronista Gustavo Bordet, de buena relación con el Presidente y con Frigerio, se limitó a funcionarios de segundas líneas que cruzaron acusaciones, básicamente, por falta de viviendas. En cambio, ambas administraciones destacaron las nuevas defensas de la ciudad de Concordia y las obras en Villa Paranacito y Concepción del Uruguay.

"Concordia es un caso de éxito. Antes el agua llegaba hasta el centro de la ciudad. Hoy se inundó un solo barrio, que es una zona portuaria y muy baja", señalaron en la Nación.

En Chaco, la inundación afectó a 7500 personas. Pero también expuso la grieta. Mientras Mauricio Macri sobrevolaba un área inundada con el gobernador Domingo Peppo (PJ), el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, denunciaba la indiferencia presidencial.

Buenos Aires es un caso aparte, porque Nación apostó fuerte en el territorio que gobierna María Eugenia Vidal: hay 144 obras hídricas en ejecución y 300 ya finalizadas. "Nunca se hicieron tantas obras nacionales y provinciales", afirman en La Plata, donde sigue fresco el recuerdo de la campaña 2015, hecha en buena parte sobre charcos y barro.

El miércoles, Vidal sumó una inauguración: las obras sobre el Arroyo El Gato, en La Plata, destinadas a evitar que se repita el desastre de 2013. Sin embargo, nada es seguro: solo en diciembre pasado, las lluvias dejaron 2000 evacuados en el conurbano.