De los lectores: cartas & mails

Motochorros

Si bien no soy un experto en temas de seguridad, no parece difícil terminar con los asaltos cometidos por motochorros. Para ello debe haber más policías en motos, porque es más fácil perseguirlos en moto que con los automóviles policiales. La cantidad de policías en moto, para un distrito como la Capital Federal, deberá estar en un rango de 500 a 1000 motocicletas. Además, se debe controlar principalmente a los motociclistas que se desplazan con acompañantes. Como dato adicional, las motos son más económicas que los autos.

Juan Carlos Dangiolo

DNI 4.133.874

Autonomía

Ante el remanido argumento de la intangibilidad de la soberanía nacional, usado a veces como pretexto para tolerar a los déspotas que destruyen a los pueblos que subyugan, es oportuno recordar los conceptos de Hipólito Yrigoyen cuando en 1917 intervino la provincia de Buenos Aires, manejada por autoridades fraudulentas. En esa oportunidad sentó este principio: "La autonomía es para los pueblos y no para los gobiernos".

Pasando del orden provincial al nacional y de "autonomía" a "soberanía", conceptos coherentes con un mismo orden de ideas, las palabras de Yrigoyen son válidas para la situación venezolana.

Félix A. Gaibisso

DNI 4.190.240

Antenas

En las terrazas de los edificios de propiedad horizontal de la ciudad de Buenos Aires existen infinidad de antenas "colectivas", de considerable altura y que hace años que han dejado de utilizarse, al ser reemplazadas por el servicio de TV por cable. Es difícil de creer que las instalaciones mencionadas, metálicas, expuestas a la intemperie durante años, hayan tenido un adecuado mantenimiento que asegure su estabilidad, por lo que es previsible que en algún momento alguna de ellas pueda colapsar, con graves consecuencias.

Sería bueno que el gobierno de la CABA se ocupara del tema antes de que ocurra una desgracia previsible.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Costos bancarios

¿Cómo puede ser que el BCRA permita a los bancos cobrar a sus clientes gastos en forma abusiva sin intervenir? Me refiero al cobro de un gasto por depósitos en efectivo que según el caso puede ser de 0,50% a 1,25% y que todos los bancos cobran a sus clientes, en clara cartelización. Con las tasas de interés que prevalecen actualmente, los bancos tienen un claro beneficio por depósitos, ya que las cajas de ahorro pagan intereses miserables y las cuentas corrientes, ninguno. El cobro de gastos incrementa los beneficios de los bancos y atenta contra el bolsillo de todos los argentinos, además de alimentar la inflación. Estos costos se suman al 1,2% del impuesto denominado en la jerga "al cheque" y retenciones totalmente arbitrarias por parte de organismos como ARBA y AGIP, lo que hace que operar con los bancos sea exageradamente oneroso. El tan mentado costo argentino, que este gobierno ha reconocido y prometido bajar, no ha dejado de subir, para detrimento de los pocos que producen o, mejor dicho, quisieran seguir produciendo.

Rubén Steinberg

parrotshell@gmail.com

Privacidad y genética

Excelente la nota en el suplemento Ideas del domingo pasado. Aldana Vales explica claramente el tema de los estudios genéticos que se han popularizado, realizados sin los controles acordes con las implicancias y riesgos que conllevan. La genética es sumamente precisa y compleja, simplificarla es bueno para darle acceso general, lo cual no significa dejar de alertar sobre las implicancias que tiene, para su aplicación correcta. Dice acertadamente: "Los clientes pueden elegir dos servicios: conocer su ascendencia o agrandar el combo y agregar la posibilidad de saber si tienen mutaciones genéticas asociadas a enfermedades". Esto último confunde a los usuarios y complica a los médicos, quienes deben solicitar un nuevo examen con calidad diagnóstica para certificar el resultado que los habilitaría a tomar decisiones clínicas. Un artículo científico dice: un mal estudio es tan peligroso como una mala droga. El procedimiento más adecuado es el que se lleva a cabo en Noruega: los exámenes genéticos deben ser hechos bajo supervisión médica, no directamente por el consumidor. Y agrega: los laboratorios de análisis que secuencian ADN deben tener control sobre la calidad analítica; los que no realizan los estudios en el país y derivan al exterior deben además exhibir los textos en español (no en inglés).

A la espera de medidas regulatorias locales es adecuado seguir las guías sugeridas por las instituciones, ya disponibles, como resultado de la actividad conjunta profesional-estatal.

Ángela Solano

Vicepresidenta, Sociedad Argentina de Genética

asolano@cemic.edu.ar

Comodoro Py

La visión del enorme edificio de Comodoro Py atestado de inmundicia se ha transformado en una gran metáfora del concepto que gran parte de la ciudadanía, en su fuero íntimo, tiene sobre la Justicia argentina. Es de esperar que la limpieza total del edificio modifique esta triste percepción a la brevedad.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

Pasajes online

En 2018 he tenido una serie de inconvenientes con la empresa Latam, desde la "confusión" de dólares por pesos hasta la cancelación de un vuelo y las dificultades en el desembolso del dinero pagado. Ambos me causaron un perjuicio económico, además del tiempo malgastado y la mala sangre por los múltiples reclamos. Días atrás realicé una compra online de pasajes con el mecanismo de pago aceptado por la empresa, pero en lugar de los boletos correspondientes solo me enviaron una reserva y un mail en el que hablan de un "error al emitir tus tickets". Lo que siguió fue una extraña conversación con el call center que derivó mi caso (con número de reclamo) a otra persona. Ya son varios los errores. Latam tiene un personal maravilloso, hombres y mujeres que lo dan todo, pero el presidente de la compañía debería valorarlos y no continuar perdiendo clientes.

Angelika Scheucher

DNI 18.641.474

En la red

Refuerzan controles para evitar fraudes con las pensiones por invalidez

Facebook

"Era hora. Conocí gente que tiene pensiones de invalidez y están más sanas que yo" - Claudio Furia

"Se ha encontrado tanta corrupción que va a costar poner el país en condiciones normales. Y todavía quieren volver" - Myriam Damian

"Tanta gente que la cobra sin necesitarla... y hay personas que de verdad no tienen ninguna fuente de ingresos y sufren una enfermedad incapacitante -como yo- y les ponen miles de trabas para obtenerla" - Soledad Ciccioli

