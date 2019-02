El emotivo mensaje de despedida de la hermana de Emiliano Sala

El futbolista argentino junto a su hermana, Romina Fuente: Archivo - Crédito: Instagram Romina Sala

Ayer se conoció la noticia más triste: la policía de Dorset confirmó que el cuerpo encontrado en las profundidades del Canal de la Mancha es de Emiliano Sala . Ante eso, su hermana Romina compartió una foto del joven en el Estadio de la Beaujoire, del club Nantes, en la que el futbolista mira al cielo con los brazos abiertos. "Tu alma en mi alma brillará por siempre, iluminando así el tiempo de mi existir. Te amo, Tito", escribió.

Romina difundió este posteo en Instagram. En esa red social, el 27 de enero-en el día en que comenzaba la búsqueda privada tras la cancelación de la búsqueda de la policía inglesa- la joven había escrito un desgarrador mensaje: "Perdón, hermano mío, por esta larga espera para encontrarnos. Te pido que aguantes, mi guerrero. Sé que nos escuchás. No te rindas, EMI. Estamos acá!!!! Rezo por vos todo el tiempo para darte fuerzas, se me parte el alma. Mi luchador, ya falta menos te lo prometo. NO TE RINDAS!!! #novamosaparar".

Dos horas antes de que la noticia de la muerte de Emiliano Sala se hiciera pública, su hermano Darío se comunicó con sus conocidos en Progreso-el pueblo donde se crió el futbolista- y les anunció la novedad.

El presidente del club San Martín, Daniel Ribero -institución en la que se formó Emiliano antes de pasar por San Francisco, Córdoba, y luego viajar a Burdeos- habló con LA NACION y contó que el club de Progreso le rendirá un homenaje al delantero.

Y dijo: "Es lamentable. Es un poco duro lo que ahora sabemos, pero es la realidad. Creo que es lo que todos esperábamos: que frente a la tragedia pudiéramos recibir y sepultar su cuerpo en el pueblo que lo vio crecer, donde está su familia, donde viven todos sus amigos. Se terminó la incertidumbre. Ahora, a esperar. La familia decidirá los pasos que siguen, afrontando el dolor de lo sucedido".