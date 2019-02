Quieren festejar en casa: cinco argentinos buscan el título en el Córdoba Open

Schwartzman y su derecha; el viernes jugará contra Pella Crédito: Córdoba Open

CORDOBA - Con cinco representantes instalados en los cuartos de final, el tenis argentino tiene razones para ilusionarse, y que el Córdoba Open , en su estreno absoluto dentro del circuito ATP, tenga un bautismo con un triunfo local. Falta todavía, por supuesto, pero ya se han dado un par de pasos importantes.

El pack cordobés ya había aportado su cuota el miércoles, con los triunfos de Juan Ignacio Londero y Pedro Cachin , que se enfrentarán entre sí por un lugar en las semifinales. Habrá, además, otro semifinalista argentino asegurado, y saldrá del que surge como el cruce destacado de cuartos entre Diego Schwartzman y Guido Pella .

Anoche, el Peque debió remontar un comienzo desfavorable contra el italiano Alessandro Giannessi, pero a partir del segundo set hizo valer su categoría de Top 20 y arrasó para un triunfo por 6-7 (4-7), 6-3 y 6-0 que revela cuánto cambió el duelo a partir del segundo parcial. A continuación, casi con horarios australianos -el cotejo terminó después de la 1-, Pella le ganó el cruce de zurdos a Albert Ramos Viñolas por 6-4 y 7-6 (7-4), en un partido parejo y de muy buen nivel. El historial en el nivel ATP entre los dos argentinos está 1-1, aunque Schwartzman ganó el último cruce, el año pasado en Montecarlo.

"Je, todos dicen que me ven el domingo en la final, pero no es tan fácil, los preclasificados vienen perdiendo casi todos y no es fácil competir, yo vengo de jugar casi seis meses en cemento. Este es el primer torneo en polvo prácticamente desde Roland Garros, y también hay otras condiciones, hay un poco de altura y una pelota nueva. Los partidos por ahí no salen de la mejor forma, se empareja y se complica, hay jugadores que están haciendo las cosas bien y aprovechando sus chances", explicó Schwartzman sobre lo sucedido el jueves. El Peque (3° favorito) y Pella (8°) son los últimos preclasificados en carrera.

El número 20 del mundo consiguió revertir un tramo complejo, algo que no pudieron hacer los dos primeros favoritos del torneo. Fabio Fognini, en un nivel bajo, errático y protestón contra la superficie, perdió por 6-1 y 6-4 contra el esloveno Aljaz Bedene. También naufragó Marco Cecchinato, que cayó frente al español Jaume Munar por 6-2, 3-6 y 6-1.

El mallorquín, de 21 años y en pleno ascenso -está 81°- examinará el viernes a Federico Delbonis , que debió batallar para eliminar a Roberto Carballes Baena por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-2. El zurdo de Azul regresa a cuartos de final de un ATP después de 7 meses (Bastad 2018), y más allá de los problemas con su cadera, si está con soltura su pelota pesada puede lastimar en el terreno cordobés. Después de un comienzo de año poco propicio, la gira de canchas lentas puede ofrecer una suerte de espacio para cambiar el chip y recuperar el protagonismo.

El programa del viernes:

Los cuartos de final comenzarán a las 15.30, con el partido entre Delbonis y Munar, seguidos a continuación por el cruce cordobés entre Londero y Cachin. En la sesión nocturna, no antes de las 19, Schwartzman y Pella se medirán en primer término, mientras que el esloveno Bedene y el uruguayo Pablo Cuevas cerrarán la jornada.