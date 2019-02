A 25 años de su estreno, los secretos detrás de Friends

Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, protagonistas de un fenómeno que tuvo 10 temporadas Fuente: Archivo

Este 2019 se cumplen 25 años del estreno de la exitosa serie Friends y algunos de los personajes secundarios han contado algunos secretos que ocurrían detrás de las cámaras.

El odontólogo Barry Farber, la madre de los Geller, Judy, y el casanova italiano Paolo son algunos de los personajes que acompañaron a los protagonistas durante las diez temporadas de la comedia. Ahora, los actores que interpretaban dichos papeles se han sentado con el periódico británico The Guardian para hablar sobre el fenómeno cultural en el que se convirtió la ficción y de lo relevante que sigue siendo hasta el día de hoy.

Mitchell Whitfield - Dr. Barry Farber, el exprometido de Rachel

Mitchell Whitfield, junto a Jennifer Aniston Fuente: Archivo

Una de las principales revelaciones la cuenta el actor Mitchell Whitfield, que en la serie tenía el papel del Doctor Barry, el odontólogo a quien Rachel Green ( Jennifer Aniston ) deja plantado en el altar. Whitfield revela que antes de ser el exprometido de Rachel iba a interpretar uno de los personajes protagonistas, pues estuvo a punto de ser seleccionado para el papel de Ross. "Llegué hasta el final, pero en el último momento dijeron: 'Vamos a traer a otro tipo más para la audición'. Resultó ser David Schwimmer ", relata el intérprete, de 54 años. "A mi esposa aún le molesta un poco que no haya obtenido el papel de Ross. Podría haber ganado millones de dólares. Pero la verdad que yo no pienso en ello", afirma.

Sobre el ambiente que se respiraba en el set de rodaje, Whitfield asegura que "no había ningún choque de egos" como se ha hablado en alguna ocasión, y que se dio cuenta de lo grande que iba a resultar la serie cuando él mismo empezó a ser reconocido por la calle. "Al final de la primera temporada me encontraba con personas que me decían: 'Ah, tú eres el imbécil de Friends'. Ahí fue cuando pensé que esta cosa definitivamente iba a crecer".

Christina Pickles - Judy Geller, la madre de Ross y Mónica

Christina Pickles y Elliot Gould, los padres de Ross y Monica Geller Fuente: Archivo

Pese a que en la ficción interpretaba a la madre de Courteney Cox (Mónica) y David Schwimmer (Ross), Christina Pickles recuerda con especial cariño a otros dos actores principales: Matt LeBlanc (Joey) y Jennifer Aniston (Rachel). "Al principio de la serie Matt estaba muy ansioso", cuenta la intérprete, de 83 años. "Cada vez que hacía algo, miraba al director, a los productores o a los escritores en busca de su aprobación. Los miraba como diciendo: '¿Lo estoy haciendo bien?' Al final terminó haciendo un excelente trabajo. Era tan perfecto como Joey. Lentamente convirtió el personaje en una persona real y maravillosa", agrega.

Respecto a Aniston, Pickles afirma que sabía que sería una actriz muy exitosa "en cuanto la vio en los ensayos", algo que no presagió, en cambio, del triunfo de la serie. "Había hecho tantos capítulos piloto que eran buenos, pero que no habían funcionado, y tantos otros que pensé que eran malos, pero que sí funcionaron. Lo único que sabía era que estaba siendo testigo del trabajo de un especial grupo de actores", sostiene la británica. "Eran un grupo muy unido. Constantemente estaban viendo como el otro trabajaba. Si alguno no estaba en la escena, igual se quedaban mirando y riendo. No es muy usual que los actores se den tanto apoyo en el set", agrega sobre la buena sintonía que había entre todos ellos.

Vincent Ventresca - Bobby El divertido, uno de los primeros novios de Mónica

Vincent Ventresca, uno de los primeros novios de Mónica Fuente: Archivo

A diferencia de los otros actores, Vincent Ventresca no estaba muy convencido de ir al casting para Friends. "Era tan joven y ególatra entonces. Acababa de grabar un piloto para Fox y me creía la persona más genial del mundo. Un día mi agente me llamó y me dijo: '¿Querés ir a audicionar para un nuevo show?' Era un papel pequeño así que empecé a quejarme, pero algo me dijo que lo hiciera de todas formas", recuerda el intérprete, ahora de 52 años. Una decisión muy acertada por su parte considerando que aún gana 2.000 dólares anuales por las reproducciones de la serie, a pesar de solo haber hecho dos episodios. "Cada vez que me llega el cheque pienso: 'Wow, los actores protagonistas deben ser muy ricos", bromea.

De todos los miembros del elenco, Ventresca admite que el que más le impactó fue David Schwimmer (Ross). "Estaba deslumbrado. Obviamente las chicas eran increíbles y medio que te enamorabas de ellas, pero David era la persona a la que de verdad quería gustarle. Y justo era la persona que estaba menos interesada en conocer a los demás", lamenta.

Pero lo que más le impactó al actor fue el rotundo cambio de éxito de la primera a la segunda temporada. "En la primera temporada la audiencia del estudio creaba un ambiente cálido y cómico, la energía era muy buena. Cuando grabamos la segunda temporada, era un circo. Recuerdo que había detectores de metal y el estudio estaba abarrotado de gente", cuenta el actor. "En la primera temporada tenían un show al que le iba bien, pero no eran como The Beatles. En la segunda temporada, en cambio, sí eran tan grandes como The Beatles", explica.

Cosimo Fusco - Paolo, el novio italiano de Rachel

Cosimo Fusco como Paolo, el italiano que conquistaba a Rachel Fuente: Archivo

Cosimo Fusco también vio un notorio cambio de la primera a la segunda temporada. "Lo podías ver en los autos que conducían o cómo hablaban de comprarse esto o aquello. (...) La vida de la gente cambia cuando recibe un gran cheque. El dinero les empezaba a entrar y ellos querían gastarlo. Eran reconocidos, había paparazis. No era fácil para ellos el poder simplemente ir a la esquina a tomar un café. Pero, ¿como personas? No cambiaron. No conmigo", recuerda el italiano.

Como recalca el actor, de 52 años, los protagonistas de Friends eran personas "humildes" con un "gran aspecto humano". Y recuerda detalladamente la emoción que sintieron cuando la cadena de televisión pidió 12 nuevos episodios en la primera temporada. "Cuando grabé mi primer capítulo todavía no había salido en televisión. Mientras grabábamos anunciaron que se habían pedido 12 nuevos episodios. Jennifer Aniston básicamente se puso a llorar en mi regazo, porque nada parecido le había pasado hasta entonces", afirma.

Jane Sibbett - Carol Willick, la exesposa de Ross y la madre de Ben

Jane Sibbett como Carol, la esposa lesbiana de Ross Fuente: Archivo

La llegada de Jane Sibbett en la serie no fue convencional. Durante las audiciones, la actriz estaba embarazada y finalmente terminaron eligiendo a Anita Barone para el papel de Carol, la esposa lesbiana de Ross. Sin embargo, después de grabar el primer episodio, Barone decidió abandonar la comedia porque su papel no era lo suficientemente grande, y fue cuando Sibbett, que acababa de dar a luz a su hijo, fue elegida para ser parte de la ficción. [De ahí que Carol fue interpretada por dos actrices diferentes a lo largo de toda la serie].

"Mi hijo nació el 10 de septiembre de 1994. Al día siguiente mi agente me llamó y me dijo: 'Anita Barone ya no es parte de Friends y quieren que te sumes al elenco a partir de mañana'. Le respondí: 'No lo sé, aún estoy muy dolorida'. Pero mi agente insistió: 'Jane, esta es una gran oferta. Ellos dijeron que te dejarán tomarlo con calma y que puedes traer a tu niñera' (...) Así que me senté mientras amamantaba a mi hijo y vi el capítulo piloto. En cuanto vi a David Schwimmer me quedé enganchada. Sabía que tenía que trabajar con él", cuenta.

Debido a que ella fue parte del elenco casi desde el principio, confiesa que tenía cierto privilegio por encima de otros actores invitados. "Algunos invitados se quejaban de que no tenían acceso a algunas áreas determinadas del set de rodaje, como los camerinos de los actores. Tuvieron que reforzar la seguridad, y se restringió el paso a muchos sitios, pero como yo estuve desde los primeros días, no me afectó".

Uno de los momentos que más recuerda de la grabación fue una vez que vio a Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow jugar bajo la lluvia. "No había nadie más y ellas estaban cayéndose y riendo. Capturaron la esencia de la alegría de ser amigas y fue mágico. El amor que tenían en ese grupo uno por el otro era extraordinario", añade.

Paget Brewster - Kathy, la novia de Joey y Chandler

Paget Brewster era kathy, la novia de Joey y Chandler Fuente: Archivo

Paget Brewster, que en la ficción fue novia primero de Joey y después de Chandler ( Matthew Perry ), reconoce que estaba "aterrada" por los protagonistas de la serie. "Me escondía en mi camerino porque eran muy famosos. Era el show más grande del país", subraya la actriz, de 49 años. Quizás esa intimidación también tenía un poco que ver con la dinámica del grupo en el set. "Se burlaban y hacían bromas entre ellos", cuenta la intérprete. "Si alguien hacía un chiste y no funcionaba, todos se giraban y se metían con esa persona. Todo el tiempo se estaban molestando mutuamente y poco a poco empezaron a introducir eso en el guion. Era real que uno empezara a hablar y que los otros fingieran quedarse dormidos", revela sobre algo que aparece a menudo en la serie.

Brewster asegura que "un show como Friends es uno en un millón" y reconoce que no funcionaría de la misma forma en la actualidad. "Es tan bizarro comparar el show con lo que sucede ahora con las redes sociales. Nadie puede hacer nada correcto, nunca. Todo está siendo cuestionado o atacado constantemente. Y si miras el mundo ahora y miras a Friends piensas: 'Oh, wow, había chistes homosexuales y no tienen amigos de color'. Pero así eran las cosas en ese entonces".